Один із найкращих недорогих планшетів Xiaomi: розкрито деталі про Redmi Pad 2 SE (фото)

Xiaomi готує до виходу новий планшет Redmi Pad 2 SE. Пристрій позиціонується як компактний і доступний варіант для повсякденних завдань.

Новинка дебютує на внутрішньому ринку Китаю вже у квітні. Про перші офіційні тизери пристрою повідомляє портал Gizmochina.

Планшет оснастять 9,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2K. Цей розмір вважається оптимальним: гаджет не надто громіздкий, але його площі достатньо для комфортного читання і перегляду відео. За словами топ-менеджера Xiaomi Лу Вейбіна, гаджет отримав матрицю з високою частотою оновлення і підвищеним запасом яскравості — характеристиками, які стали стандартом для актуальних апаратів бренду.

Додаткову увагу виробник приділив безпеці для очей. Дисплей Redmi Pad 2 SE пройшов сертифікацію незалежної лабораторії TÜV Rheinland, що гарантує захист зору та комфорт під час тривалої експлуатації.

Офіційний тизер Redmi Pad 2 SE Фото: Xiaomi

Незважаючи на бюджетний статус, Pad 2 SE виділяється суцільнометалевим корпусом (unibody-дизайн). Використання металу не тільки підвищує загальну міцність конструкції, а й надає більш преміальний зовнішній вигляд.

За автономність відповідає вбудований акумулятор ємністю 7600 мАг. Виробник поки що не розкриває точних метрик енергоспоживання, однак експерти зазначають, що такої АКБ має вистачати на повний день помірного використання.

Очікується, що презентація Redmi Pad 2 SE відбудеться в рамках великого заходу Xiaomi до кінця поточного місяця. Планшет покажуть на одній сцені з іншими гучними новинками компанії: ноутбуком REDMI Book Pro 2026 і флагманським смартфоном K90 Max.

Повний список технічних специфікацій і роздрібна ціна планшета поки тримаються в секреті.

