Компактність, флагманська міць і батарея 7500 мАг: огляд OnePlus 15T (відео)

Новий OnePlus 15T інтригує поєднанням мініатюрного корпусу і передових характеристик. Переказуємо враження експертів.

Журналісти Gizmochina протестували апарат, порівнявши його з попередниками і конкурентами.

Дизайн OnePlus 15T успадковує риси 13T і флагманського OnePlus 15. Габарити смартфона становлять 150,56 х 71,82 х 8,35 мм при вазі 194 грами. За розмірами він конкурує з Galaxy S26 і Xiaomi 17. У плані матеріалів застосовуються алюмінієва рамка і задня кришка зі скловолокна. Апарат випускається в білому, зеленому і коричневому кольорах. Приємний бонус — захист від пилу і води за максимальними стандартами IP68 і IP69K. Колишній оптичний сканер відбитків пальців замінили на швидкий і точний ультразвуковий датчик.

Відео дня

Смартфон оснащений 6,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2640х1216 пікселів. Матриця захищена склом OPPO CrystalShield. Головна особливість екрана — ультратонкі симетричні рамки завтовшки всього 1,1 мм. Частота оновлення зросла до 165 Гц, однак технологія LTPO зникла, тому динамічне регулювання аж до 1 Гц не підтримується. Доступні тільки фіксовані значення 60, 90, 120, 144 і 165 Гц. Максимальна яскравість у реальних умовах досягає 1400-1600 ніт.

Параметри дисплея OnePlus 15T Фото: Gizmochina

Продуктивність та ігри

Топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 працює у зв'язці з 12 або 16 ГБ швидкої оперативної пам'яті LPDDR5X Ultra Pro і накопичувачем UFS 4.1 об'ємом від 256 ГБ до 1 ТБ.

Хоча в повсякденних завданнях смартфон працює блискавично, стрес-тести виявили проблему компактного корпусу — погане відведення тепла. У базових проєктах на кшталт Genshin Impact апарат тримає стабільний фреймрейт. Але у важчій Honkai: Star Rail система охолодження не справляється. У другій половині ігрової сесії відбувається сильний троттлінг (скидання частот), а температура корпусу наближається до 50°C, роблячи смартфон некомфортним для утримання.

Камери та автономність

OnePlus 15T оснащений лише двома тильними камерами. Ультраширококутний модуль, як і раніше, відсутній:

Основна: 50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS).

50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS). Телеоб'єктив: 50 Мп (f/2.8) з OIS і оптичним зумом 3,5х (фокусна відстань 85 мм).

50 Мп (f/2.8) з OIS і оптичним зумом 3,5х (фокусна відстань 85 мм). Фронтальна камера: 16 Мп.

Смартфон робить чудові кадри, а новий телевік розв'язав проблему короткого фокусу, яка була в 13T. У системі присутній фільтр "Master", що імітує передачу кольору камер Hasselblad (офіційна співпраця з брендом у цій моделі не заявлена).

Ємність батареї було збільшено до рекордних для бренду 7500 мАг. Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову на 50 Вт і реверсивну. Від комплектного блоку живлення батарея заповнює заряд від 0 до 59% за 30 хвилин, а повний цикл займає менше години. Автономність пристрою визнана однією з найкращих серед компактних смартфонів.

OnePlus 15T на зарядці Фото: Gizmochina

Вердикт

OnePlus 15T — це потужний, зручний і довгоживучий апарат, але з кількома неприємними компромісами. Головними мінусами стали перегрів у вимогливих іграх, відсутність ширококутної камери і використання застарілого порту USB 2.0 (швидкість передачі даних обмежена 480 Мбіт/с).

Огляд OnePlus 15T

Крім того, модель позбулася свого головного козиря — доступності. У Китаї базова версія оцінюється в $625 (13T коштував від $469). До того ж офіційно пристрій, на жаль, продається тільки на внутрішньому ринку КНР.

