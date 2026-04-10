Honor випустила X5d і X5d Plus: скільки коштують найдоступніші смартфони бренду (фото)

Компанія Honor розширила лінійку пристроїв початкового рівня моделями X5d і X5d Plus.

Характеристики та актуальні ціни новинок наводить видання Gadgets 360.

Обидві новинки отримали однаковий корпус з габаритами 167 х 77 х 7,89 мм і вагою 186 грамів. На передній панелі встановлено 6,74-дюймовий TFT LCD дисплей з роздільною здатністю 1600х720 пікселів. Матриця здатна відображати 16,7 млн кольорів і підтримує фірмові технології захисту зору (Eye Comfort) і динамічного затемнення (Dynamic Dimming).

За продуктивність пристроїв відповідає простий процесор MediaTek Helio G81 (шість енергоефективних ядер по 1,7 ГГц і два продуктивних по 2,0 ГГц) у парі з графічним прискорювачем ARM Mali G52 MC2. Об'єм оперативної пам'яті в обох випадках становить 4 ГБ. Відмінності стосуються накопичувачів: базова модель Honor X5d отримала 64 ГБ пам'яті, а версія Plus — 128 ГБ. Смартфони працюють під управлінням ОС Android 15 з фірмовою оболонкою MagicOS 9.0.

Honor X5d і X5d Plus Фото: Honor

Смартфони оснащені подвійними камерами з допоміжним QVGA-сенсором на 0,08 МП для виміру глибини різкості кадру. У Honor X5d Plus використовується 50-мегапіксельний головний датчик з діафрагмою f/1.8, а Honor X5d задовольняється скромним 13-мегапіксельним сенсором (f/2.2). Обидва апарати вміють записувати відео з роздільною здатністю 1080p і оснащені однаковими фронтальними камерами на 5 МП (f/2.2).

У смартфонах встановлені акумулятори ємністю 5260 мАг з підтримкою 15-ватної дротової зарядки через порт USB Type-C. Серед інших інтерфейсів заявлені модулі 4G LTE і дводіапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.1, а також роз'єм 3,5 мм для дротових навушників і бічний сканер відбитків пальців.

Новинки доступні у двох кольорах: Midnight Black (чорний) і Tidal Blue (синій).

Ціни:

Honor X5d (4/64 ГБ) — 93 долари.

— 93 долари. Honor X5d Plus (4/128 ГБ) — 116 доларів.

Про терміни виходу бюджетної лінійки на глобальний ринок виробник поки не повідомляє.

