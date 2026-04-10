Honor выпустила X5d и X5d Plus: сколько стоят самые доступные смартфоны бренда (фото)

Компания Honor расширила линейку устройств начального уровня моделями X5d и X5d Plus.

Характеристики и актуальные цены новинок приводит издание Gadgets 360.

Обе новинки получили одинаковый корпус с габаритами 167 х 77 х 7,89 мм и весом 186 граммов. На передней панели установлен 6,74-дюймовый TFT LCD дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Матрица способна отображать 16,7 млн цветов и поддерживает фирменные технологии защиты зрения (Eye Comfort) и динамического затемнения (Dynamic Dimming).

За производительность устройств отвечает простой процессор MediaTek Helio G81 (шесть энергоэффективных ядер по 1,7 ГГц и два производительных по 2,0 ГГц) в паре с графическим ускорителем ARM Mali G52 MC2. Объем оперативной памяти в обоих случаях составляет 4 ГБ. Отличия касаются накопителей: базовая модель Honor X5d получила 64 ГБ памяти, а версия Plus — 128 ГБ. Смартфоны работают под управлением ОС Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0.

Honor X5d и X5d Plus Фото: Honor

Смартфоны оснащены двойными камерами со вспомогательным QVGA-сенсором на 0,08 МП для замера глубины резкости кадра. В Honor X5d Plus используется 50-мегапиксельный главный датчик с диафрагмой f/1.8, а Honor X5d довольствуется скромным 13-мегапиксельным сенсором (f/2.2). Оба аппарата умеют записывать видео в разрешении 1080p и оснащены одинаковыми фронтальными камерами на 5 МП (f/2.2).

В смартфонах установлены аккумуляторы емкостью 5260 мАч с поддержкой 15-ваттной проводной зарядки через порт USB Type-C. Среди прочих интерфейсов заявлены модули 4G LTE и двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.1, а также разъем 3,5 мм для проводных наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Новинки доступны в двух цветах: Midnight Black (черный) и Tidal Blue (синий).

Цены:

Honor X5d (4/64 ГБ) — 93 доллара.

— 93 доллара. Honor X5d Plus (4/128 ГБ) — 116 долларов.

О сроках выхода бюджетной линейки на глобальный рынок производитель пока не сообщает.

