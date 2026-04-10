Бюджетный Samsung Galaxy A37 проверили в действии: стоит ли покупать смартфон (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A37 получил минимальные изменения по сравнению с прошлогодней моделью A36. Обозреватели вынесли свой вердикт новинке.

В отношении процессора телефон наследует платформу из Galaxy A55 2024 года выпуска. Эксперты ресурса GSMArena провели серию тестов, чтобы выяснить, насколько актуален этот аппарат сегодня.

Дизайн, корпус и дисплей

Внешний вид Galaxy A37 строго следует корпоративному стилю Samsung. Гаджет имеет панели из стекла Gorilla Glass Victus+ (спереди и сзади), а вот рамка выполнена из прочного пластика. На правой грани расположен фирменный выступ "Key Island" для кнопок управления. Важным апгрейдом стала защита от пыли и воды: теперь это полноценный стандарт IP68, устойчивый к погружению (ранее был IP67). Смартфон доступен в цветах: Graygreen, Charkoal, White и Light Violet.

Гаджет оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В ходе тестов максимальная яркость в автоматическом режиме достигла 1294 нит, а пиковая — 1904 нит. Эти значения достаточно высоки для комфортной эксплуатации на улице. Сканер отпечатков пальцев встроен под экран и срабатывает безупречно. Главный минус дисплея — отсутствие поддержки HDR-видео (есть только на Galaxy A57 и более дорогих моделях бренда).

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Производительность и ПО

Основной смартфона стал 4-нанометровый процессор Exynos 1480, который дебютировал двумя годами ранее. Galaxy A37 доступен в модификациях с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. Поддержка карт памяти отсутствует.

В бенчмарке AnTuTu v11 смартфон набрал 912 055 баллов. Эксперты отметили, что для своей ценовой категории устройство работает медленнее конкурентов. В интерфейсе могут возникать легкие подтормаживания, а чипсет уступает решению Snapdragon 7s Gen 4 — уже далеко не свежему варианту от Qualcomm. С другой стороны, процессор практически не подвержен перегреву и стабильно держит нагрузку.

Galaxy A37 поставляется с ОС Android 16 и прошивкой One UI 8.5. Производитель обещает рекордные 6 лет крупных обновлений ОС. Пользователям доступны некоторые функции ИИ: голосовой помощник Bixby, интеграция с нейросетью Gemini и функция "Обведи и найди" (Circle to Search). Часть флагманских возможностей (например, генеративный фоторедактор) здесь отсутствует.

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Качество съемки

A37 получил тройную заднюю камеру, но на практике не все из модулей полезны.

Основная камера: 50 Мп (f/1.8) с увеличенным сенсором 1/1.56" и оптической стабилизацией (OIS).

50 Мп (f/1.8) с увеличенным сенсором 1/1.56" и оптической стабилизацией (OIS). Сверхширокоугольная: 8 Мп (f/2.2) без автофокуса.

8 Мп (f/2.2) без автофокуса. Макрообъектив: 5 Мп (f/2.4).

5 Мп (f/2.4). Фронтальная камера: 12 Мп.

Главный 50-мегапиксельный сенсор делает отличные кадры как днем, так и ночью: динамический диапазон широк, а цвета насыщенные и естественные. Двукратный цифровой зум также показывает достойные результаты. Широкоугольная камера разочаровала экспертов "мыльными" кадрами и плохой детализацией.

Макрообъектив выдает снимки базового качества — проще использовать 2-кратное приближение основной камеры. Фронтальный модуль создает отличные селфи днем, но сильно теряет в резкости при слабом освещении. Смартфон записывает стабилизированное видео в 4K при 30 fps (основной и селфи-камерой), а ультраширик ограничен разрешением 1080p.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Автономность и зарядка

Емкость батареи осталась прежней — 5000 мАч, однако благодаря оптимизации время автономной работы улучшилось в сравнении с A36. В тесте активного использования (Active use score) аппарат продержался 13 часов 49 минут.

Смартфон поддерживает проводную зарядку на 45 Вт (адаптера питания в комплекте традиционно нет). С помощью совместимого зарядного устройства батарея восполняет заряд от 1 до 64% за 30 минут. Полная зарядка занимает чуть более 70 минут. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Что в итоге

Samsung Galaxy A37 — это предсказуемый и безопасный выбор для тех, кто ценит долгий цикл обновлений и интерфейс Samsung. Однако с точки зрения инноваций и соотношения цены к производительности модель выглядит слабо.

Плюсы:

Качество сборки, стекло Gorilla Glass Victus+ и защита IP68.

Яркий экран Super AMOLED.

Приличное время автономной работы.

Оболочка OneUI 8.5 и 6 лет обновлений ОС.

Хорошее качество фото на основную камеру.

Качественные и громкие стереодинамики.

Минусы:

Слабая производительность для этого ценового класса.

Дисплей не поддерживает воспроизведение HDR-роликов.

Посредственная широкоугольная камера.

Средняя скорость зарядки и отсутствие беспроводной.

Виртуальный датчик приближения работает хуже физического аналога.

Высокая цена на старте продаж.

По мнению экспертов, прямым конкурентом A37 выступает прошлогодний Galaxy A56, который стоит дешевле, но предлагает сопоставимый опыт эксплуатации. Если покупатель ищет максимальное быстродействие за примерно те же деньги, стоит обратить внимание на Poco X8 Pro или X8 Pro Max.

Начальная цена Samsung Galaxy A37 в Украине составляет 18 999 грн (версия 6/128 ГБ).

