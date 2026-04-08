Pixel 10a спустя месяц тестирования: эксперт вынес вердикт бюджетному смартфону Google

В обзоре Google Pixel 10a журналист назвал телефон одним из лучших вариантов для массового покупателя, несмотря на малую разницу в сравнении с прошлогодней моделью.

Подробным опытом повседневной эксплуатации, а также выводами о производительности и качестве камер делится эксперт портала 9to5Google.

Внешне Pixel 10a идентичен своему предшественнику 9a. Смартфон получил плоские грани и удобные для хвата габариты. Из явных недостатков эксперт выделил широкие рамки вокруг экрана, среднее качество динамиков и ухудшенную виброотдачу. Аппарат не поддерживает новую магнитную систему зарядок Pixelsnap из коробки — для беспроводной зарядки мощностью 10 Вт придется докупать специальный чехол.

Экран смартфона удостоился высоких оценок. OLED-матрица отличного качества обладает 120-герцевой частотой обновления. Главной особенностью стала функция Adaptive Tone, которая автоматически подстраивает цветопередачу под окружающее освещение, что значительно улучшает визуальный опыт.

Відео дня

Google установила в смартфон уже не самый свежий процессор Tensor G4. Несмотря на первоначальный скепсис, эксперт признал производительность более чем адекватной. Смартфон работает очень плавно и быстро.

Google Pixel 10a

Pixel 10a работает под управлением ОС Android 16, которая лишена большинства новых функций ИИ и не навязывает подписку на сервис Google Gemini. Обозреватель назвал это плюсом — система не перегружена лишними инструментами и работает стабильно. 7 лет обновлений ОС — еще один плюсов моделей Google. В программном плане новинка устареет нескоро.

Батарея Pixel 10a показала себя лучше, чем у флагманского Pixel 10 Pro XL. Аккумулятор надежен, хотя гаджет не подойдет пользователям, которые проводят за экраном более 10 часов в сутки.

Камера остается главным преимуществом устройства в своем ценовом сегменте. Pixel 10a — это отличный выбор для съемки на ходу. Для получения приятной картинки не нужно задумываться о настройках. Алгоритмы Google обеспечивают чистые, резкие и детализированные фотографии. Кадры практически всегда находятся в фокусе. Эксперт отметил, что качества съемки хватит 90% пользователей. Запись видео находится на приемлемом уровне, но без выдающихся результатов.

Google Pixel 10a — это надежный и сбалансированный смартфон для масс. Прежний дизайн и характеристики, в целом аналогичные Pixel 9a, помогли удержать цену на том же уровне. Эксперт резюмирует, что с точки зрения экономии прошлогодняя модель Pixel 9a может быть более рациональной покупкой, но и Pixel 10a остается хорошим выбором в 2026 году.

