Бюджетный смартфон, не имеющий аналогов за свою цену: какую модель рекомендуют в Украине

Среди телефонов среднего класса примечательной моделью остается Poco F7. Аппарат предлагает мощный чип, емкую АКБ и приятный дисплей по умеренной цене.

Фокус расскажет, почему этот смартфон выделяется соотношением цены и качества, основываясь на результатах тестирования экспертов GSMArena и отзывах украинских пользователей.

Внешний вид, спецификации

Дизайн получился строгим, но премиальным: стеклянные панели (спереди — Gorilla Glass 7i), алюминиевые грани, защита от воды и пыли по стандарту IP68. 6,83-дюймовая AMOLED-матрица — один из главных плюсов устройства. При разрешении 1.5K, частоте обновления 120 Гц и 12-битной глубине цвета отображается яркая и четкая картинка. Тесты подтвердили высокую яркость в 1525 нит (в авторежиме), что гарантирует отличную читаемость под солнцем. Защиту глаз от мерцания обеспечивает безопасное ШИМ-затемнение (3840 Гц).

Відео дня

За производительность отвечает предтоповый 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4. В бенчмарке AnTuTu он набирает около 2 миллионов баллов — это уровень недавних флагманов на чипе 8 Gen 3. Благодаря такому запасу мощности и быстрой памяти (до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и накопитель UFS 4.1), смартфон легко справляется с тяжелыми играми и шустро работает в приложениях. ОС Android 15 с оболочкой HyperOS 2 предустановлена из коробки, заявлены 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности. Актуальная ОС Android 16 уже доступна.

Автономность также на высоте. Аккумулятор емкостью 6500 мАч позволил гаджетов продержаться 14 часов 45 минут в тесте смешанной эксплуатации. А быстрая 90-ваттная зарядка восполняет заряд с 0 до 100% всего за 39 минут. Единственный компромисс — камеры. Основной 50-Мп сенсор от Sony с оптической стабилизацией снимает достойно и поддерживает ролики 4K 60 fps. А вот 8-Мп сверхширик и 20-Мп фронталка выдают посредственные результаты. Камерофоном F7 нельзя назвать — съемка никогда не была приоритетом в F-серии.

Дисплей Poco F7 Фото: gsmarena.com

Альтернативы и отзывы покупателей

Найти аппарат с аналогичным железом по цене Poco F7 сейчас сложно. Аналогичные параметры имеют разве что новые Poco X8 Pro и X8 Pro Max, у которых тоже быстрые чипы и емкие АКБ.

В магазине большинство покупателей обращают внимание на модели А-серии от Samsung. Известный бренд, та же цена, но внутри — полное разочарование на контрасте с Poco. Например, свежий Galaxy A37 получил всего 128 ГБ хранилища за стоимость 512-гигабайтной версии F7. У него пластиковая рамка, более простой 8-битный экран с низкой частотой ШИМ и 45-ваттная зарядка. А устаревающий процессор Exynos 1480 примерно втрое слабее чипа Qualcomm 8-й серии, согласно бенчмарку AnTuTu 10. Единственный плюс моделей Samsung — это 6 лет обновлений Android.

Украинские покупатели подтверждают выводы экспертов. В отзывах на Poco F7 пользователи отмечают хорошие материалы корпуса (алюминий и стекло — редкость в этом классе), отличный экран и плавную работу в играх вроде PUBG на стабильных 120 fps. Многие хвалят автономность, которой хватает на два дня, и качественный звук стереодинамиков.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Есть и замечания. Традиционно покупатели недовольны отсутствием зарядного блока в комплекте — это данность рынка, требующая доплаты примерно в 1500 грн ради предельной скорости зарядки. Также отмечают заметный нагрев корпуса под сильной нагрузкой (мощный процессор выделяет много тепла). Некоторым не хватает макрокамеры, а кто-то жалуется на среднее качество фотографий.

Еще один недостаток — обилие предустановленного ПО в системе после настройки, а также реклама в системных приложениях HyperOS. Поправить этот нюанс нетрудно: большинство ненужных программ и игр удаляются после входа в систему, а рекламу можно отключить в настройках, либо перейти на утилиты от Google (удобный файловый менеджер Google Files, например, бесплатно доступен в Google Play Маркете).

В целом же Poco F7 остается сильным предложением на рынке субфлагманов.

Цена Poco F7 (12/512 ГБ) в Украине — 18 999 грн.

Ранее сообщалось, что обновление HyperOS 3.1 уже доступно для этих моделей Xiaomi, Poco и Redmi.

