Один из лучших телефонов среднего класса: обзор и тесты Poco X8 Pro (фото)

Новый смартфон Poco X8 Pro обещает стать хитом 2026 года в среднем ценовом сегменте. Аппарат предлагает характеристики, которые еще недавно были прерогативой дорогих флагманов.

Эксперты издания GSMArena протестировали новинку и пришли к выводу, что это один из лучших смартфонов за свои деньги на сегодняшний день.

Дизайн и экран

Poco X8 Pro выполнен в привычном для бренда стиле с плоскими стеклянными панелями и алюминиевой рамкой. Экран защищен покрытием Gorilla Glass 7i, а корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. К обозревателям в руки попала специальная версия Iron Man Edition, однако в рознице есть и стандартные расцветки. Интересной особенностью стали настраиваемые RGB-кольца вокруг камер на задней панели, которые служат индикаторами уведомлений.

Установлен 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой 12-битной глубины цвета (68 млрд оттенков), Dolby Vision и HDR10+. Экран весьма яркий: в авторежиме он выдает до 1090 нит, а пиковая яркость достигает 3638 нит, что обеспечивает отличную читаемость в солнечный день.

Дисплей Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Производительность и автономность

В основе — предтоповый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra . В связке с быстрой оперативной памятью LPDDR5X (8 или 12 ГБ) и накопителем UFS 4.1 он обеспечивает очень высокое быстродействие (более 2 млн баллов в AnTuTu 11). Смартфон легко справляется с любыми задачами и требовательными играми, демонстрируя при этом отличную стабильность и не перегреваясь.

За автономность отвечает емкая батарея на 6500 мАч. В тестах смартфон показал выдающийся результат — почти 17 часов активного использования. Это усредненная цифра, включающая в себя четыре сценария примерно в равном соотношении: игры, браузер, просмотр видео и звонки. В тесте воспроизведения роликов в изоляции телефон продержался 23 часа 28 минут. Комплектная зарядка мощностью 100 Вт заряжает батарею от 0 до 100% всего за 41 минуту.

Камеры и ПО

Набор камер в Poco X8 Pro состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельного "сверхширика". Несмотря на отсутствие выделенного телеобъектива, основная камера делает отличные снимки как днем, так и ночью, а также обеспечивает качественный 2-кратный цифровой зум. Фронтальная 20-мегапиксельная камера с широким углом обзора (21 мм) также приятно удивила экспертов качеством селфи, хотя и не умеет снимать видео в 4K.

Смартфон работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Xiaomi обещает 5 лет обновлений операционной системы и 6 лет патчей безопасности.

Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Итог

Poco X8 Pro оказался в целом бескомпромиссным предложением в своей ценовой категории. К его плюсам относятся премиальная сборка, хороший экран, выдающаяся автономность, почти флагманская производительность и достойная основная камера. Из минусов — отсутствие оптического зума и невозможность записи селфи-видео в 4K.

Конкурентами модели выступают Poco X8 Pro Max, Motorola Edge 60 Pro и Realme 16 Pro+, которые предлагают некоторые дополнительные функции, но стоят дороже.

Цена Poco X8 Pro 8/256 ГБ в Украине — 16 999 грн.

