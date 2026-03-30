Один із найкращих телефонів середнього класу: огляд і тести Poco X8 Pro (фото)

Новий смартфон Poco X8 Pro обіцяє стати хітом 2026 року в середньому ціновому сегменті. Апарат пропонує характеристики, які ще недавно були прерогативою дорогих флагманів.

Експерти видання GSMArena протестували новинку і дійшли висновку, що це один з найкращих смартфонів за свої гроші на сьогоднішній день.

Дизайн і екран

Poco X8 Pro виконаний у звичному для бренду стилі з плоскими скляними панелями та алюмінієвою рамкою. Екран захищений покриттям Gorilla Glass 7i, а корпус має захист від води і пилу за стандартом IP68. До оглядачів до рук потрапила спеціальна версія Iron Man Edition, проте в роздробі є і стандартні забарвлення. Цікавою особливістю стали налаштовувані RGB-кільця навколо камер на задній панелі, які слугують індикаторами сповіщень.

Встановлено 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою 12-бітної глибини кольору (68 млрд відтінків), Dolby Vision і HDR10+. Екран вельми яскравий: в авторежимі він видає до 1090 ніт, а пікова яскравість досягає 3638 ніт, що забезпечує чудову читабельність у сонячний день.

Дисплей Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Продуктивність і автономність

В основі — передтоповий чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra . У зв'язці зі швидкою оперативною пам'яттю LPDDR5X (8 або 12 ГБ) і накопичувачем UFS 4.1 він забезпечує дуже високу швидкодію (понад 2 млн балів в AnTuTu 11). Смартфон легко справляється з будь-якими завданнями і вимогливими іграми, демонструючи при цьому відмінну стабільність і не перегріваючись.

За автономність відповідає ємна батарея на 6500 мАг. У тестах смартфон показав видатний результат — майже 17 годин активного використання. Це усереднена цифра, що включає в себе чотири сценарії приблизно в рівному співвідношенні: ігри, браузер, перегляд відео та дзвінки. У тесті відтворення роликів в ізоляції телефон протримався 23 години 28 хвилин. Комплектна зарядка потужністю 100 Вт заряджає батарею від 0 до 100% всього за 41 хвилину.

Камери та ПЗ

Набір камер у Poco X8 Pro складається з 50-мегапіксельного основного сенсора з оптичною стабілізацією (OIS) і 8-мегапіксельного "надширика". Незважаючи на відсутність виділеного телеоб'єктива, основна камера робить чудові знімки як вдень, так і вночі, а також забезпечує якісний 2-кратний цифровий зум. Фронтальна 20-мегапіксельна камера з широким кутом огляду (21 мм) також приємно здивувала експертів якістю селфі, хоча і не вміє знімати відео в 4K.

Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Xiaomi обіцяє 5 років оновлень операційної системи і 6 років патчів безпеки.

Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Підсумок

Poco X8 Pro виявився загалом безкомпромісною пропозицією у своїй ціновій категорії. До його плюсів належать преміальна збірка, хороший екран, видатна автономність, майже флагманська продуктивність і гідна основна камера. З мінусів — відсутність оптичного зуму і неможливість запису селфі-відео в 4K.

Конкурентами моделі виступають Poco X8 Pro Max, Motorola Edge 60 Pro і Realme 16 Pro+, які пропонують деякі додаткові функції, але коштують дорожче.

Ціна Poco X8 Pro 8/256 ГБ в Україні — 16 999 грн.

