Бюджетний смартфон, який не має аналогів за свою ціну: яку модель рекомендують в Україні

Серед телефонів середнього класу примітною моделлю залишається Poco F7. Апарат має потужний чип, ємну АКБ і приємний дисплей за помірною ціною.

Фокус пояснює, чому цей смартфон виділяється співвідношенням ціни та якості, ґрунтуючись на результатах тестування експертів GSMArena і відгуках українських користувачів.

Зовнішній вигляд, специфікації

Дизайн вийшов строгим, але преміальним: скляні панелі (спереду — Gorilla Glass 7i), алюмінієві грані, захист від води і пилу за стандартом IP68. 6,83-дюймова AMOLED-матриця — один із головних плюсів пристрою. При роздільній здатності 1.5K, частоті оновлення 120 Гц і 12-бітній глибині кольору відображається яскрава і чітка картинка. Тести підтвердили високу яскравість у 1525 ніт (в авторежимі), що гарантує відмінну читабельність під сонцем. Захист очей від мерехтіння забезпечує безпечне ШІМ-затемнення (3840 Гц).

За продуктивність відповідає передтоповий 4-нм процесор Snapdragon 8s Gen 4. У бенчмарку AnTuTu він набирає близько 2 мільйонів балів — це рівень недавніх флагманів на чипі 8 Gen 3. Завдяки такому запасу потужності та швидкій пам'яті (до 12 ГБ ОЗП LPDDR5X і накопичувач UFS 4.1), смартфон легко впорається з важкими іграми і спритно працює в додатках. ОС Android 15 з системою HyperOS 2 встановлена з коробки, заявлені 4 роки оновлень ОС і 6 років патчів безпеки. Актуальна ОС Android 16 вже доступна.

Автономність також на висоті. Акумулятор ємністю 6500 мАг дав змогу гаджету протриматися 14 годин 45 хвилин у тесті змішаної експлуатації. А швидка 90-ватна зарядка заповнює заряд з 0 до 100% всього за 39 хвилин. Єдиний компроміс — камери. Основний 50-Мп сенсор від Sony з оптичною стабілізацією знімає гідно і підтримує ролики 4K 60 fps. А ось 8-Мп надширик і 20-Мп фронталка видають посередні результати. Камерофоном F7 не можна назвати — зйомка ніколи не була пріоритетом у F-серії.

Дисплей Poco F7 Фото: gsmarena.com

Альтернативи та відгуки покупців

Знайти апарат з аналогічним залізом за ціною Poco F7 зараз складно. Аналогічні параметри мають хіба що нові Poco X8 Pro і X8 Pro Max, у яких теж швидкі чіпи і ємні АКБ.

У магазині більшість покупців звертають увагу на моделі А-серії від Samsung. Відомий бренд, та сама ціна, але всередині — повне розчарування на контрасті з Poco. Наприклад, свіжий Galaxy A37 отримав всього 128 ГБ сховища за вартість 512-гігабайтної версії F7. У нього пластикова рамка, простіший 8-бітний екран з низькою частотою ШІМ і 45-ватна зарядка. А застарілий середній процесор Exynos 1480 приблизно втричі слабший за чип Qualcomm 8-ї серії, згідно з бенчмарком AnTuTu 10. Єдиний плюс моделей Samsung — це 6 років оновлень Android.

Українські покупці підтверджують висновки експертів. У відгуках на Poco F7 користувачі відзначають хороші матеріали корпусу (алюміній і скло — рідкість у цьому класі), відмінний екран і плавну роботу в іграх на кшталт PUBG на стабільних 120 fps. Багато хто хвалить автономність, якої вистачає на два дні, і якісний звук стереодинаміків.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Є й зауваження. Традиційно покупці незадоволені відсутністю зарядного блоку в комплекті — це даність ринку, що вимагає доплати приблизно в 1500 грн заради максимальної швидкості зарядки. Також відзначають помітне нагрівання корпусу під сильним навантаженням (потужний процесор виділяє багато тепла). Декому не вистачає макрокамери, а хтось скаржиться на середню якість фотографій. Загалом же Poco F7 залишається сильною пропозицією на ринку субфлагманів.

Ще один недолік — велика кількість попередньо встановленого ПЗ у системі після налаштування, а також реклама в системних додатках HyperOS. Виправити цей нюанс неважко: більшість непотрібних програм та ігор видаляються після входу в систему, а рекламу можна вимкнути в налаштуваннях або перейти на утиліти від Google (зручний файловий менеджер Google Files, наприклад, доступний у Google Play Маркеті).

Ціна Poco F7 (12/512 ГБ) в Україні — 18 999 грн.

Раніше повідомлялося, що оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих моделей Xiaomi, Poco і Redmi.

