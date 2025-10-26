Як відключити рекламу на смартфонах Xiaomi раз і назавжди: ось усі потрібні налаштування (фото)

Вбудована реклама залишається дратівливим недоліком смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco. Але мало хто знає, що її неважко позбутися, змінивши кілька прихованих налаштувань у системі HyperOS (і старіших версіях MIUI).

Рекламні рекомендації в прошивці Xioami вбудовані не тільки в багато системних утиліт, але й у багато системних утиліт, тому єдиного вимикача для них немає. Щоб повністю очистити систему від банерів і спливаючих вікон, доведеться пройтися кількома меню, пише Xiaomitime.

Системні служби та збір даних

Це перший крок, що усуває основне джерело реклами в системі.

Зайдіть у "Налаштування" -> "Паролі та безпека" -> "Доступ до особистих даних".

Знайдіть у списку служби MSA і MIUI Dаemon і відкличте в них дозвіл, переключивши повзунок. Знадобиться почекати кілька секунд.

Наступна дія заборонить Xiaomi збирати ваші дані для показу таргетованих повідомлень.

Перейдіть у "Налаштування" -> "Паролі та безпека" -> "Конфіденційність".

Відкрийте розділ "Рекламні служби" і вимкніть опцію "Персоналізована реклама".

Основні розділи налаштувань системи та утиліт, де відключається реклама Фото: Скриншот

Реклама в системних додатках

Залишається окремо пройтися по кожній встановленій програмі, де може з'являтися реклама, і відключити її вручну.

Музика, Mi Відео (відключається тільки на 90 днів за раз), Теми, Провідник: У кожному з цих застосунків зайдіть у "Налаштування" (зазвичай це іконка в кутку або в меню "Профіль") -> "Розширені налаштування" та відключіть пункт "Персональні рекомендації" (чи схожий за змістом, скажімо "Показувати рекламу").

(відключається тільки на 90 днів за раз), У кожному з цих застосунків зайдіть у "Налаштування" (зазвичай це іконка в кутку або в меню "Профіль") -> "Розширені налаштування" та відключіть пункт "Персональні рекомендації" (чи схожий за змістом, скажімо "Показувати рекламу"). Безпека: Цей додаток — головне джерело реклами. Відкрийте його, натисніть на іконку налаштувань і послідовно зайдіть у меню кожного розділу ("Очищення", "Прискорення", "Блокування застосунків" тощо), вимикаючи скрізь пункт "Отримувати рекомендації".

Цей додаток — головне джерело реклами. Відкрийте його, натисніть на іконку налаштувань і послідовно зайдіть у меню кожного розділу ("Очищення", "Прискорення", "Блокування застосунків" тощо), вимикаючи скрізь пункт "Отримувати рекомендації". Завантаження: Відкрийте застосунок, натисніть на три крапки в кутку, зайдіть у "Налаштування" і вимкніть "Отримувати рекомендації".

Відкрийте застосунок, натисніть на три крапки в кутку, зайдіть у "Налаштування" і вимкніть "Отримувати рекомендації". Папки на робочому столі: Відкрийте будь-яку папку, натисніть на її назву і вимкніть опцію "Рекомендовані сьогодні".

Відкрийте будь-яку папку, натисніть на її назву і вимкніть опцію "Рекомендовані сьогодні". Екран блокування ("Карусель шпалер"): Зайдіть у "Налаштування" -> "Екран блокування" -> "Карусель шпалер" і вимкніть її.

Виконавши всі кроки, ви зможете практично повністю позбутися настирливої реклами і в HyperOS або MIUI. Варто пам'ятати, що після великих оновлень деякі з цих налаштувань можуть скинутися, і процедуру доведеться повторити.

