Как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi раз и навсегда: вот все нужные настройки (фото)

Встроенная реклама остается раздражающим недостатком смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Но немногие знают, что от нее нетрудно избавиться, изменив несколько скрытых настроек в системе HyperOS (и более старых версиях MIUI).

Рекламные рекомендации в прошивке Xioami встроены не только во многие системные утилиты,, поэтому единого выключателя для них нет. Чтобы полностью очистить систему от баннеров и всплывающих окон, придется пройтись по нескольким меню, пишет Xiaomitime.

Системные службы и сбор данных

Это первый шаг, устраняющий основной источник рекламы в системе.

Зайдите в "Настройки" -> "Пароли и безопасность" -> "Доступ к личным данным".

Найдите в списке службы MSA и MIUI Dаemon и отзовите у них разрешение, переключив ползунок. Понадобится подождать несколько секунд.

Следующее действие запретит Xiaomi собирать ваши данные для показа таргетированных сообщений.

Перейдите в "Настройки" -> "Пароли и безопасность" -> "Конфиденциальность".

Откройте раздел "Рекламные службы" и отключите опцию "Персонализированная реклама".

Реклама в системных приложениях

Остается отдельно пройтись по каждой предустановленной программе, где может появляться реклама, и отключить ее вручную.

Музыка, Mi Видео (отключается только на 90 дней за раз), Темы, Проводник: В каждом из этих приложений зайдите в "Настройки" (обычно это иконка в углу или в меню "Профиль") -> "Расширенные настройки" и отключите пункт "Персональные рекомендации" (или похожий по смыслу, скажем "Показывать рекламу").

(отключается только на 90 дней за раз), В каждом из этих приложений зайдите в "Настройки" (обычно это иконка в углу или в меню "Профиль") -> "Расширенные настройки" и отключите пункт "Персональные рекомендации" (или похожий по смыслу, скажем "Показывать рекламу"). Безопасность: Это приложение — главный источник рекламы. Откройте его, нажмите на иконку настроек и последовательно зайдите в меню каждого раздела ("Очистка", "Ускорение", "Блокировка приложений" и т.д.), отключая везде пункт "Получать рекомендации".

Это приложение — главный источник рекламы. Откройте его, нажмите на иконку настроек и последовательно зайдите в меню каждого раздела ("Очистка", "Ускорение", "Блокировка приложений" и т.д.), отключая везде пункт "Получать рекомендации". Загрузки: Откройте приложение, нажмите на три точки в углу, зайдите в "Настройки" и отключите "Получать рекомендации".

Откройте приложение, нажмите на три точки в углу, зайдите в "Настройки" и отключите "Получать рекомендации". Папки на рабочем столе: Откройте любую папку, нажмите на ее название и отключите опцию "Рекомендованные сегодня".

Откройте любую папку, нажмите на ее название и отключите опцию "Рекомендованные сегодня". Экран блокировки ("Карусель обоев"): Зайдите в "Настройки" -> "Экран блокировки" -> "Карусель обоев" и отключите ее.

Выполнив все шаги, вы сможете практически полностью избавиться от назойливой рекламы и в HyperOS либо MIUI. Стоит помнить, что после крупных обновлений некоторые из этих настроек могут сброситься, и процедуру придется повторить.

