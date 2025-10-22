Популярные смартфоны Xiaomi останутся без Android 16: проверьте список моделей

Прошивка HyperOS 3 на основе ОС Android 16 близится к выходу. Но для десятков устройств этот апдейт станет последним. Стали известны модели, для которых сама оболочка будет доступна, но лишь на базе ОС Android 15, после чего их жизненный цикл завершится.

Хотя Xiaomi в последнее время улучшает свою политику обновлений, многие гаджеты неизбежно лишаются поддержки. Издание Gizhina опубликовало полный список телефонов, для которых HyperOS 3 станет финальным крупным релизом. Перечень разделен на три суббренда.

Смартфоны Poco

В список попали распространенные модели среднего и бюджетного классов, которые получат обещанные два основных апдейта и остановятся на Android 15.

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo.

Смартфоны Redmi

Здесь список еще шире. Поддержка заканчивается как для самых недорогих аппаратов, так и для хитов серий K и Note, включая относительно свежую линейку Note 13, которой не исполнилось и двух лет.

Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra, Redmi K60;

Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 NFC 4G, Redmi Note 12R, Redmi Note 12S, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 4G NFC, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro.

Смартфоны Xiaomi

Даже флагманы прошлых лет не стали исключением. Поддержка остановлена для смартфонов 12-й серии, включая топовый камерофон 12S Ultra.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3, MIX Fold 2.

Что нового в HyperOS 3

Последнее обновление принесет на эти устройства свежий интерфейс в стиле "жидкого стекла" Apple, переработанный центр управления и более плавные анимации. Развертывание HyperOS 3 стартовало в сентябре 2025 года.

Раньше Фокус сообщал, что известно про новый смартфон Xiaomi, который навяжет конкуренцию Samsung Galaxy S26. Китайская компания анонсировала новинку с мощным процессором и необычайно сильным звуком. Телефон Redmi K90 Pro Max выйдет в конце октября.