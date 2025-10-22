Популярні смартфони Xiaomi залишаться без Android 16: перевірте список моделей

Прошивка HyperOS 3 на основі ОС Android 16 наближається до виходу. Але для десятків пристроїв цей апдейт стане останнім. Стали відомі моделі, для яких сама оболонка буде доступна, але лише на базі ОС Android 15, після чого їхній життєвий цикл завершиться.

Хоча Xiaomi останнім часом покращує свою політику оновлень, багато гаджетів неминуче позбавляються підтримки. Видання Gizhina опублікувало повний список телефонів, для яких HyperOS 3 стане фінальним великим релізом. Перелік розділений на три суббренди.

Смартфони Poco

До списку потрапили найпоширеніші моделі середнього і бюджетного класів, які отримають обіцяні два основні апдейти і зупиняться на Android 15.

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo.

Смартфони Redmi

Тут список ще ширший. Підтримка закінчується як для найдешевших апаратів, так і для хітів серій K і Note, включно з відносно свіжою лінійкою Note 13, якій не виповнилося і двох років.

Redmi 12, Redmi 12 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra, Redmi K60;

Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 NFC 4G, Redmi Note 12R, Redmi Note 12S, Redmi Note 12T Pro, Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 4G NFC, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R Pro.

Смартфони Xiaomi

Навіть флагмани минулих років не стали винятком. Підтримка зупинена для смартфонів 12-ї серії, включно з топовим камерофоном 12S Ultra.

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3, MIX Fold 2.

Що нового в HyperOS 3

Останнє оновлення принесе на ці пристрої свіжий інтерфейс у стилі "рідкого скла" Apple, перероблений центр управління і більш плавні анімації. Розгортання HyperOS 3 стартувало у вересні 2025 року.

