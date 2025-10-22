У Samsung Galaxy з'явився потужний конкурент: що відомо про новий смартфон Xiaomi (фото)

Samsung ще тільки готується випустити новий флагман Galaxy S26, а конкуренти в особі Xiaomi вже досягли успіху. Китайська компанія анонсувала смартфон із потужним процесором і надзвичайно сильним звуком.

Телефон Redmi K90 Pro Max вийде наприкінці жовтня і буде оснащений звуковою системою 2.1 із сабвуфером, пише phonearena.com. Працюватиме новий телефон від суббренду Xiaomi на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Як зазначає видання, хоча динаміки сучасних смартфонів дедалі більше вдосконалюються, вони досі мають деякі обмеження. Тож Xiaomi пішла на справді новаторський крок, додавши в новий смартфон низькочастотний динамік. Обіцяють, що K90 Pro Max забезпечить "насичені баси", а також "багатий і деталізований звук із чистим вокалом".

Щоправда, поки невідомо, наскільки гучним буде звук K90 Pro Max, але додатковий динамік у будь-якому разі може допомогти йому досягти вищого рівня гучності, ніж в інших смартфонів.

Причому одним звуком справа не обмежиться. У Redmi K90 Pro Max буде і потрійна камера з датчиком типу 1/1,31" в основному датчику. Буде і величезна батарея ємністю 7560 мАг з дротовою зарядкою до 100 Вт і бездротовою зарядкою до 50 Вт. Зазначимо, що потужні акумулятори — це взагалі фішка китайських смартфонів.

Смартфон Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Експерти зазначають, що загалом Redmi K90 Pro Max — це амбітна заявка. Адже і Samsung, і навіть Apple не надто швидко впроваджують на своїх телефонах нові технології. Наприклад, про майбутню серію Galaxy S26 вже відомо, що вона навряд чи представить серйозне оновлення звуку. Те ж саме стосується і iPhone 17, який звучить приблизно так само, як його попередник, iPhone 16.

Раніше стало відомо, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, причому багато користувачів навіть не звертають уваги на цю функцію.