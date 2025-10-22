У Samsung Galaxy появился мощный конкурент: что известно про новый смартфон Xiaomi (фото)

Samsung еще только готовится выпустить новый флагман Galaxy S26, а конкуренты в лице Xiaomi уже преуспели. Китайская компания анонсировала смартфон с мощным процессором и необычайно сильным звуком.

Телефон Redmi K90 Pro Max выйдет в конце октября и будет оснащен звуковой системой 2.1 с сабвуфером, пишет phonearena.com. Работать новый телефон от суббренда Xiaomi будет на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Как отмечает издание, хотя динамики современных смартфонов все больше совершенствуются, они до сих пор имеют некоторые ограничения. Так что Xiaomi пошла на действительно новаторский шаг, добавив в новый смартфон низкочастотный динамик. Обещают, что K90 Pro Max обеспечит "насыщенные басы", а также "богатый и детализированный звук с чистым вокалом".

Правда, пока неизвестно, насколько громким будет звук K90 Pro Max, но дополнительный динамик в любом случае может помочь ему достичь более высокого уровня громкости, чем у других смартфонов.

Причем одним звуком дело не ограничится. У Redmi K90 Pro Max будет и тройная камера с датчиком типа 1/1,31" в основном датчике. Будет и огромная батарея емкостью 7560 мАч с проводной зарядкой до 100 Вт и беспроводной зарядкой до 50 Вт. Отметим, что мощные аккумуляторы – это вообще фишка китайских смартфонов.

Смартфон Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Эксперты отмечают, что в целом Redmi K90 Pro Max – это амбициозная заявка. Ведь и Samsung, и даже Apple не слишком быстро внедряют на своих телефонах новые технологии. Например, про будущую серию Galaxy S26 уже известно, что она вряд ли представит серьезное обновление звука. То же самое касается и iPhone 17, который звучит примерно так же, как его предшественник, iPhone 16.

Ранее стало известно, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, причем многие пользователи даже не обращают внимания на эту функцию.