Pixel 10a через місяць тестування: експерт виніс вердикт бюджетному смартфону Google

В огляді Google Pixel 10a журналіст назвав телефон одним із найкращих варіантів для масового покупця, незважаючи на малу різницю, як порівняти з торішньою моделлю.

Докладним досвідом повсякденної експлуатації, а також висновками про продуктивність і якість камер ділиться експерт порталу 9to5Google.

Зовні Pixel 10a ідентичний своєму попереднику 9a. Смартфон отримав плоскі грані та зручні для хвата габарити. З явних недоліків експерт виділив широкі рамки навколо екрана, середню якість динаміків і погіршену вібровіддачу. Апарат не підтримує нову магнітну систему зарядок Pixelsnap з коробки — для бездротової зарядки потужністю 10 Вт доведеться докуповувати спеціальний чохол.

Екран смартфона удостоївся високих оцінок. OLED-матриця відмінної якості має 120-герцеву частоту оновлення. Головною особливістю стала функція Adaptive Tone, яка автоматично підлаштовує передачу кольору під навколишнє освітлення, що значно покращує візуальний досвід.

Google встановила в смартфон уже не найсвіжіший процесор Tensor G4. Незважаючи на початковий скепсис, експерт визнав продуктивність більш ніж адекватною. Смартфон працює дуже плавно і швидко.

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Pixel 10a працює під управлінням ОС Android 16, яка позбавлена більшості нових функцій ШІ і не нав'язує підписку на сервіс Google Gemini. Оглядач назвав це плюсом — система не перевантажена зайвими інструментами і працює стабільно. 7 років оновлень ОС — ще один плюсів моделей Google. У програмному плані новинка застаріє нескоро.

Батарея Pixel 10a показала себе краще, ніж у флагманського Pixel 10 Pro XL. Акумулятор надійний, хоча гаджет не підійде користувачам, які проводять за екраном понад 10 годин на добу.

Камера залишається головною перевагою пристрою у своєму ціновому сегменті. Pixel 10a — це чудовий вибір для зйомки на ходу. Для отримання приємної картинки не потрібно замислюватися про налаштування. Алгоритми Google забезпечують чисті, різкі та деталізовані фотографії. Кадри практично завжди перебувають у фокусі. Експерт зазначив, що якості зйомки вистачить 90% користувачів. Запис відео перебуває на прийнятному рівні, але без видатних результатів.

Google Pixel 10a — це надійний і збалансований смартфон для мас. Колишній дизайн і характеристики, загалом аналогічні Pixel 9a, допомогли утримати ціну на тому ж рівні. Експерт резюмує, що з погляду економії минулорічна модель Pixel 9a може бути раціональнішою покупкою, але й Pixel 10a залишається хорошим вибором у 2026 році.

