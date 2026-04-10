Бюджетний Samsung Galaxy A37 перевірили в дії: чи варто купувати смартфон (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A37 отримав мінімальні зміни порівняно з торішньою моделлю A36. Оглядачі винесли свій вердикт новинці.

Щодо процесора телефон успадковує платформу з Galaxy A55 2024 року випуску. Експерти ресурсу GSMArena провели серію тестів, щоб з'ясувати, наскільки актуальний цей апарат сьогодні.

Дизайн, корпус і дисплей

Зовнішній вигляд Galaxy A37 строго слідує корпоративному стилю Samsung. Гаджет має панелі зі скла Gorilla Glass Victus+ (спереду і ззаду), а ось рамка виконана з міцного пластику. На правій грані розташований фірмовий виступ "Key Island" для кнопок управління. Важливим апгрейдом став захист від пилу і води: тепер це повноцінний стандарт IP68, стійкий до занурення (раніше був IP67). Смартфон доступний у кольорах: Graygreen, Charkoal, White і Light Violet.

Відео дня

Гаджет оснащений 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Під час тестів максимальна яскравість в автоматичному режимі досягла 1294 ніт, а пікова — 1904 ніт. Ці значення досить високі для комфортної експлуатації на вулиці. Сканер відбитків пальців вбудований під екран і спрацьовує бездоганно. Головний мінус дисплея — відсутність підтримки HDR-відео (є тільки на Galaxy A57 і дорожчих моделях бренду).

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Продуктивність і ПЗ

Основою смартфона став 4-нанометровий процесор Exynos 1480, який дебютував двома роками раніше. Galaxy A37 доступний у модифікаціях з 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 3.1 на 128 або 256 ГБ. Підтримка карт пам'яті відсутня.

У бенчмарку AnTuTu v11 смартфон набрав 912 055 балів. Експерти відзначили, що для своєї цінової категорії пристрій працює повільніше за конкурентів. В інтерфейсі можуть виникати легкі пригальмовування, а чипсет поступається рішенню Snapdragon 7s Gen 4 — уже далеко не свіжому варіанту від Qualcomm. З іншого боку, процесор практично не схильний до перегріву і стабільно тримає навантаження.

Galaxy A37 поставляється з ОС Android 16 і прошивкою One UI 8.5. Виробник обіцяє рекордні 6 років великих оновлень ОС. Користувачам доступні деякі функції ШІ: голосовий помічник Bixby, інтеграція з нейромережею Gemini і функція "Обведи і знайди" (Circle to Search). Частина флагманських можливостей (наприклад, генеративний фоторедактор) тут відсутня.

Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Якість зйомки

A37 отримав потрійну задню камеру, але на практиці не всі з модулів корисні.

Основна камера: 50 Мп (f/1.8) зі збільшеним сенсором 1/1.56" і оптичною стабілізацією (OIS).

50 Мп (f/1.8) зі збільшеним сенсором 1/1.56" і оптичною стабілізацією (OIS). Надширококутна: 8 Мп (f/2.2) без автофокусу.

8 Мп (f/2.2) без автофокусу. Макрооб'єктив: 5 Мп (f/2.4).

5 Мп (f/2.4). Фронтальна камера: 12 Мп.

Головний 50-мегапіксельний сенсор робить чудові кадри як вдень, так і вночі: динамічний діапазон широкий, а кольори насичені та природні. Дворазовий цифровий зум також показує гідні результати. Ширококутна камера розчарувала експертів "мильними" кадрами і поганою деталізацією.

Макрооб'єктив видає знімки базової якості — простіше використовувати 2-кратне наближення основної камери. Фронтальний модуль створює чудові селфі вдень, але сильно втрачає в різкості при слабкому освітленні. Смартфон записує стабілізоване відео в 4K при 30 fps (основною і селфі-камерою), а ультраширик обмежений роздільною здатністю 1080p.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Автономність і зарядка

Ємність батареї залишилася колишньою — 5000 мАг, однак завдяки оптимізації час автономної роботи покращився порівняно з A36. У тесті активного використання (Active use score) апарат протримався 13 годин 49 хвилин.

Смартфон підтримує дротову зарядку на 45 Вт (адаптера живлення в комплекті традиційно немає). За допомогою сумісного зарядного пристрою батарея заповнює заряд від 1 до 64% за 30 хвилин. Повна зарядка займає трохи більше 70 хвилин. Бездротова зарядка не передбачена.

Що в підсумку

Samsung Galaxy A37 — це передбачуваний і безпечний вибір для тих, хто цінує довгий цикл оновлень та інтерфейс Samsung. Однак з погляду інновацій і співвідношення ціни до продуктивності модель виглядає слабко.

Плюси:

Якість збірки, скло Gorilla Glass Victus+ і захист IP68.

Яскравий екран Super AMOLED.

Пристойний час автономної роботи.

Оболонка OneUI 8.5 і 6 років оновлень ОС.

Хороша якість фото на основну камеру.

Якісні та гучні стереодинаміки.

Мінуси:

Слабка продуктивність для цього цінового класу.

Дисплей не підтримує відтворення HDR-роликів.

Посередня ширококутна камера.

Середня швидкість заряджання та відсутність бездротового.

Віртуальний датчик наближення працює гірше за фізичний аналог.

Висока ціна на старті продажів.

На думку експертів, прямим конкурентом A37 виступає торішній Galaxy A56, який коштує дешевше, але пропонує порівнянний досвід експлуатації. Якщо покупець шукає максимальну швидкодію за приблизно ті ж гроші, варто звернути увагу на Poco X8 Pro або X8 Pro Max.

Початкова ціна Samsung Galaxy A37 в Україні становить 18 999 грн (версія 6/128 ГБ).

Раніше повідомлялося, що експерти протестували Galaxy A57. Середньобюджетний телефон претендує на звання бестселера в актуальній лінійці Samsung.

Також Фокус писав про смартфон Pixel 10a через місяць тестування. В огляді Google Pixel 10a журналіст назвав телефон одним із найкращих варіантів для масового покупця, незважаючи на малу різницю порівняно з торішньою моделлю.