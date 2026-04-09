Смартфон Samsung Galaxy A57 проверили эксперты: каким получился главный хит бренда (фото)

Среднебюджетный Galaxy A57 претендует на звание бестселлера в актуальной линейке Samsung. Резюмируем результаты тестов новинки.

Специалисты портала GSMArena в деталях рассказали про каждый аспект аппарата: от улучшенного дизайна до фирменного чипа нового поколения. Выясняем, стоит ли покупать Galaxy A57, согласно обзору.

Внешний вид и экран

Galaxy A57 получил приятный дизайн со стеклянными панелями Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, а также матовой алюминиевой рамкой. Кнопки громкости и питания на правой грани расположены на слегка выступающей подложке — этот элемент называется Key Island. Телефон стал на 20 граммов легче предшественника, при этом его толщина — всего 6,9 мм. Есть защита от пыли и погружению в воду по стандарту IP68 (вместо IP67 в A56). Гаджет доступен в четырех цветах: фиолетовом, голубом, сером и черном. Главный минус корпуса — он очень скользкий, поэтому чехол обязателен.

Відео дня

Модель оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED+ с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей). Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и сертификацию HDR10+. В тестах максимальная автоматическая яркость составила 1259 нит, в ручном режиме — 479 нит. Это не очень высокие показатели: в солнечную погоду видимость картинки будет не лучшей. Для сравнения, у конкурентов оба показателя нередко превышают 1500 и 800 нит соответственно. В целом экран здесь плавный и отображает насыщенную картинку.

Дисплей Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Производительность и ПО

Внутри стоит фирменный 4-нм процессор Exynos 1680. По сравнению с прошлогодним вариантом ЦП стал на 12,5% быстрее, GPU — на 13,8%, модуль нейронных вычислений — на 42%. Аппарат комплектуется оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 в конфигурациях 8/128, 8/256 и 12/512 ГБ.

Бенчмарки показывают, что новый чипсет уступает многим аналогам от MediaTek и Qualcomm в этом ценовом сегменте (результат AnTuTu v11 — 1 363 464 балла). Но на практике система и приложения работают стабильно, шустро и без перегрева. Поиграть в игры тоже можно, если речь не идет о самых требовательных хитах с максимальной графикой.

За стоимость Galaxy A57 можно найти куда более мощные смартфоны, предлагающие лучший задел на будущее. Тем не менее в повседневных задачах скорость будет приличной.

Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Производитель обещает 6 лет крупных обновлений операционной системы и патчей безопасности — это важный плюс, в плане поддержки Samsung лидирует. Пользователям доступны некоторые ИИ-функции (Circle to search, Bixby, Gemini, Object Eraser), однако поддержка десктопного режима DeX, который есть на флагманах бренда, отсутствует.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Как снимает

Камеры смартфона сохранили прошлогодние характеристики, но алгоритмы обработки были модернизированы.

Основная камера: 50 Мп (f/1.8) с оптической стабилизацией (OIS).

50 Мп (f/1.8) с оптической стабилизацией (OIS). Широкоугольная: 12 МП (f/2.2).

12 МП (f/2.2). Макро: 5 МП (f/2.4).

5 МП (f/2.4). Фронтальная камера: 12 МП (f/2.2).

Днем главная камера делает отличные детализированные фото с широким динамическим диапазоном и правильным балансом белого. Эксперты отметили улучшенную работу с кожей людей — портреты стали четче. Ночная съемка также заслужила похвалу: шумов мало, а детали в тенях проработаны качественно.

Сверхширокоугольный модуль выдает достойные фото днем, но теряет в резкости и цветопередаче при слабом освещении. Макрообъектив эксперты назвали бесполезным — использование 2-кратного цифрового зума с основной камеры дает гораздо более качественные снимки объектов вблизи. Смартфон записывает достойные видеоролики в 4K при 30 fps с отличной стабилизацией.

Автономность и зарядка

Емкость батареи составляет 5000 мАч. Несмотря на те же показатели, что и у A56, новый процессор и экран обеспечили лучшую автономность. В смешанном тесте активного использования аппарат продержался почти 14 часов.

Поддерживается проводную зарядку мощностью 45 Вт. Блок питания в комплекте отсутствует. Фирменный адаптер восполняет заряд от 1 до 64% за 30 минут. Полный цикл занимает 69 минут, беспроводная зарядка не поддерживается.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Выводы и альтернативы на рынке

Samsung Galaxy A57 — это сбалансированный смартфон с премиальным дизайном, неплохим экраном и надежными камерами. Он удовлетворяет потребностям большинства, но главным недостатком новинки эксперты назвали неоправданно высокую стартовую цену.

Плюсы:

Тонкий и легкий корпус с защитой IP68.

Дисплей Super AMOLED+ с поддержкой HDR10+.

6 лет обновлений ОС Android и прошивка One UI 8.5.

Отличное качество фото с основной и фронтальной камер.

Стабилизированное видео высокого качества.

Минусы:

Отсутствие режима DeX и части ИИ-функций One UI.

Нет беспроводной зарядки, средняя скорость проводной зарядки.

Процессор уступает конкурентам в среднем классе.

Завышенная цена на старте продаж.

По мнению обозревателей, при текущей стоимости смартфона покупателям, ищущим более продвинутые характеристики, стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S25 FE или конкурирующие модели, такие как Poco X8 Pro Max и Motorola Edge 70.

Цена Samsung Galaxy A57 Украине стартует от 23 999 грн (за версию 8/128 ГБ). Средний вариант (8/256 ГБ) стоит 25 499 грн, а топовый (12/512 ГБ) — 30 999 грн.

