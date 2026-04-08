Один из лучших телефонов среднего класса: обзор и тесты Nothing Phone (4a) Pro

Компания Nothing расширила свою линейку среднебюджетных устройств моделью Phone (4a) Pro. Аппарат получил цельнометаллический корпус, улучшенный экран и дизайн с фирменной подсветкой.

Эксперты портала GSMArena протестировали возможности устройства на практике.

Оформление и дисплей

Phone (4a) Pro выделяется алюминиевым корпусом, задняя панель которого украшена фирменным интерфейсом Glyph Matrix. В Pro-версии используется 137 крупных мини-светодиодов (вместо 63 у базовой модели). Подсветку можно использовать как индикатор уведомлений, таймер или шкалу громкости. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i, имеется базовая защиту от брызг и пыли по стандарту IP65.

Смартфон оснащен крупной 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2800х1260 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц и технологию ШИМ-затемнения 2160 Гц. В лабораторных тестах максимальная автоматическая яркость достигла 1557 нит, что обеспечивает комфортное чтение на солнце. Минимальная яркость составила 1,9 нит.

Nothing Phone (4a) Pro Фото: gsmarena.com

Производительность и софт

В основе — 4-нм процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. За графику отвечает ускоритель Adreno 722. Смартфон комплектуется быстрым хранилищем стандарта UFS 3.1 (доступны версии на 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ хранилища).

Аппарат показал отличные результаты в синтетических тестах:

AnTuTu v11: 1 469 717 баллов.

1 469 717 баллов. Geekbench 6: 1334 (одноядерный), 4170 (многоядерный).

Главное преимущество чипа — стабильность. Массивная испарительная камера площадью 5300 кв. мм не дает смартфону перегреваться даже при длительных максимальных нагрузках. ОС Android 16 с прошивкой Nothing OS 4.1 будет получать обновления 3 года. В систему глубоко интегрированы функции искусственного интеллекта (включая ChatGPT и ИИ-редактор фото).

Камеры и АКБ

Смартфон получил тройную заднюю камеру. Главный модуль на 50 Мп (Sony IMX 896) оснащен оптической стабилизацией. Вторая камера — телеобъектив на 50 Мп (Samsung JN5) с оптическим зумом 3,5x. Третий модуль — 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера без автофокуса. Фронтальный датчик имеет разрешение 32 Мп.

При дневном свете получаются детализированные снимки с широким динамическим диапазоном. В темноте главный модуль работает отлично, но телефото выдает мягкую картинку с потерей резкости. Главным разочарованием эксперты назвали качество видео. Смартфон снимает максимум в 4K при 30 кадрах в секунду, при этом роликам не хватает детализации. Запись на широкий угол ограничена разрешением 1080p.

Емкость аккумулятора составляет 5080 мАч. В тесте активного использования (Active use score) от GSMArena смартфон продержался внушительные 15 часов 16 минут, обойдя многих конкурентов. Зарядка ограничена мощностью 50 Вт, блока питания в комплекте нет. От стороннего адаптера батарея заряжается до 68% за 30 минут, а полный цикл занимает 64 минуты.

Вердикт экспертов

Nothing Phone (4a) Pro — сбалансированный смартфон среднего класса с премиальными материалами корпуса и отличной автономностью.

Плюсы:

Алюминиевый корпус и высокое качество сборки.

Большой AMOLED-экран с частотой 144 Гц и поддержкой HDR.

Превосходное время автономной работы и отсутствие перегрева.

Уникальный и функциональный интерфейс подсветки Glyph Matrix.

Чистая оболочка Nothing OS с ИИ-функциями.

Отличная главная камера и хороший телеобъектив (днем).

Минусы:

Защита IP65 уступает конкурентам (в этом классе чаще встречается IP68).

Высокая стартовая цена (около 480 евро) ставит его в один ряд с более мощными аналогами.

Нестабильное качество фото при приближении.

Слабые возможности записи видео.

Средняя скорость зарядки для этого класса.

