Один із найкращих телефонів середнього класу: огляд і тести Nothing Phone (4a) Pro

Компанія Nothing розширила свою лінійку середньобюджетних пристроїв моделлю Phone (4a) Pro. Апарат отримав суцільнометалевий корпус, покращений екран і дизайн із фірмовим підсвічуванням.

Експерти порталу GSMArena протестували можливості пристрою на практиці.

Оформлення та дисплей

Phone (4a) Pro виділяється алюмінієвим корпусом, задня панель якого прикрашена фірмовим інтерфейсом Glyph Matrix. У Pro-версії використовується 137 великих міні-світлодіодів (замість 63 у базової моделі). Підсвічування можна використовувати як індикатор повідомлень, таймер або шкалу гучності. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i, є базовий захист від бризок і пилу за стандартом IP65.

Смартфон оснащений великою 6,83-дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2800х1260 пікселів. Дисплей підтримує частоту оновлення до 144 Гц і технологію ШІМ-затемнення 2160 Гц. У лабораторних тестах максимальна автоматична яскравість досягла 1557 ніт, що забезпечує комфортне читання на сонці. Мінімальна яскравість склала 1,9 ніт.

Відео дня

Нічого Телефон (4а) Pro Фото: gsmarena.com

Продуктивність і софт

В основі — 4-нм процесор середнього рівня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. За графіку відповідає прискорювач Adreno 722. Смартфон комплектується швидким сховищем стандарту UFS 3.1 (доступні версії на 8 або 12 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ сховища).

Апарат показав чудові результати в синтетичних тестах:

AnTuTu v11: 1 469 717 балів.

1 469 717 балів. Geekbench 6: 1334 (одноядерний), 4170 (багатоядерний).

Головна перевага чипа — стабільність. Масивна випарна камера площею 5300 кв. мм не дає смартфону перегріватися навіть при тривалих максимальних навантаженнях. ОС Android 16 з прошивкою Nothing OS 4.1 отримуватиме оновлення 3 роки. У систему глибоко інтегровані функції штучного інтелекту (включно з ChatGPT і ШІ-редактором фото).

Камери та АКБ

Смартфон отримав потрійну задню камеру. Головний модуль на 50 Мп (Sony IMX 896) оснащений оптичною стабілізацією. Друга камера — телеоб'єктив на 50 Мп (Samsung JN5) з оптичним зумом 3,5x. Третій модуль — 8-мегапіксельна ультраширококутна камера без автофокусу. Фронтальний датчик має роздільну здатність 32 Мп.

При денному світлі виходять деталізовані знімки з широким динамічним діапазоном. У темряві головний модуль працює відмінно, але телефото видає м'яку картинку з втратою різкості. Головним розчаруванням експерти назвали якість відео. Смартфон знімає максимум у 4K при 30 кадрах за секунду, при цьому роликам не вистачає деталізації. Запис на широкий кут обмежений роздільною здатністю 1080p.

Ємність акумулятора становить 5080 мАг. У тесті активного використання (Active use score) від GSMArena смартфон протримався значні 15 годин 16 хвилин, обійшовши багатьох конкурентів. Зарядка обмежена потужністю 50 Вт, блоку живлення в комплекті немає. Від стороннього адаптера батарея заряджається до 68% за 30 хвилин, а повний цикл займає 64 хвилини.

Вердикт експертів

Nothing Phone (4a) Pro — збалансований смартфон середнього класу з преміальними матеріалами корпусу і відмінною автономністю.

Плюси:

Алюмінієвий корпус і висока якість збірки.

Великий AMOLED-екран із частотою 144 Гц і підтримкою HDR.

Чудовий час автономної роботи і відсутність перегріву.

Унікальний і функціональний інтерфейс підсвічування Glyph Matrix.

Чиста оболонка Nothing OS з ШІ-функціями.

Чудова головна камера і хороший телеоб'єктив (вдень).

Мінуси:

Захист IP65 поступається конкурентам (у цьому класі частіше зустрічається IP68).

Висока стартова ціна (близько 480 євро) ставить його в один ряд з більш потужними аналогами.

Нестабільна якість фото при наближенні.

Слабкі можливості запису відео.

Середня швидкість зарядки для цього класу.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi підвищує ціни на пристрої Redmi. Зміни торкнуться кількох популярних моделей через подорожчання чіпів пам'яті.

Також Фокус писав, що експерт назвала більш дешеву альтернативу iPhone 17 Pro Max. Новий Xiaomi 17 Ultra оснащений однією з найпотужніших камер серед смартфонів Android, здатною скласти конкуренцію флагманам від Apple і Samsung.