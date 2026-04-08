Навіть Xiaomi дорожчають: які смартфони Redmi будуть зростати в ціні (фото)

Xiaomi оголосила про вимушене підвищення роздрібних цін на низку смартфонів суббренду Redmi. Зміни набудуть чинності 11 квітня 2026 року.

Причиною такого рішення стало різке і непередбачене зростання вартості модулів флеш-пам'яті, пише президент мобільного підрозділу Xiaomi Лу Вейбін у соцмережі Weibo.

Чому зростають ціни на електроніку

Представник бренду пояснив поточну ситуацію на ринку комплектуючих. Закупівельна вартість оперативної та вбудованої пам'яті збільшилася майже вчетверо порівняно з першим кварталом минулого року.

Собівартість виробництва одного смартфона в конфігурації 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ накопичувача зросла приблизно на 1500 юанів (9473 гривень). Версії з 16 ГБ ОЗП і сховищем на 1 ТБ подорожчали ще сильніше. Динаміка ринку безпосередньо вдарила по ціновій політиці бренду Redmi. Ця марка традиційно продає пристрої з мінімальною націнкою, орієнтуючись на високу продуктивність за невеликі гроші.

Яких смартфонів торкнуться зміни

Генеральний директор з маркетингу Вей Сиці опублікувала конкретний перелік апаратів з новими цінниками. Коригування прайсу торкнеться трьох пристроїв:

Redmi K90 Pro Max: базова роздрібна вартість збільшиться на 200 юанів (близько 1263 гривень).

базова роздрібна вартість збільшиться на 200 юанів (близько 1263 гривень). Redmi Turbo 5 і Turbo 5 Max: виробник повністю скасовує дію знижок і промо-пропозицій.

Керівники обіцяють утримати ціни на інші гаджети лінійки і звести кількість моделей, що подорожчали, до мінімуму.

