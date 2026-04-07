Неймовірний час роботи від батареї: експерт назвав найбільш автономний смартфон Xiaomi

Журналіст провів три тижні з новим смартфоном Poco X8 Pro Max від суббренду Xiaomi. Тести показали вражаючі результати.

Більшість телефонів з назвами "Pro Max" або "Ultra" виділяються просунутими камерами. Poco пішла іншим шляхом: X8 Pro Max став найдовгоживучішим смартфоном бренду, який вкрай важко розрядити навіть інтенсивною експлуатацією, пише TechRadar.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 8500 мАг, поміщеним у корпус товщиною 8,2 мм. Це той випадок, коли два дні роботи стають стандартом при будь-яких завданнях. За словами оглядача, навіть з іграми, переглядом відео та постійним веб-серфінгом апарат легко витримує дві доби, а за помірного сценарію здатний пропрацювати і три дні.

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що Poco X8 Pro Max — це найбільш автономний телефон, який я коли-небудь тестував", — зазначає експерт.

Смартфон підтримує технологію швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Такий адаптер здатний заповнити заряд від 0 до 100% менш ніж за 50 хвилин. Приємним бонусом стала функція реверсивної зарядки на 27 Вт, що перетворює телефон на повербанк для інших гаджетів.

Продуктивність і екран

Апарат не розчарує і геймерів. Усередині встановлено процесор MediaTek Dimensity 9500s у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті. Хоча це злегка урізана версія флагманського чипа, його з запасом вистачає для запуску будь-яких сучасних ігор на високих налаштуваннях графіки. При цьому смартфон не страждає від перегріву.

Для комфортного споживання контенту передбачено великий 6,83-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 2772x1280, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт. Дисплей відображає 68 мільярдів кольорів і підтримує стандарти HDR10+ і Dolby Vision.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Компроміси заради ціни

Набір з 50-мегапіксельного основного фотомодуля і 8-Мп ширококутної камери видає непогані знімки за хорошого освітлення. Програмна обробка, втім, мінімальна, через що фото можуть здаватися блідими. Словом, якість зйомки загалом пристойна, але не належить до сильних сторін пристрою.

Зовні смартфон має непримітний вигляд. На задній панелі є настроювані кільцеві LED-індикатори навколо камер, але на практиці вони виявилися малокорисними. Головна претензія до програмного забезпечення (HyperOS 3 на базі Android 16) — величезна кількість встановленого "сміттєвого" софту, видалення якого займає багато часу. Виробник обіцяє 4 роки оновлень ОС і 6 років патчів безпеки.

Для тих, хто шукає надійний і швидкий смартфон з феноменальною автономністю, Poco X8 Pro Max названий хорошим вибором, який прослужить довгі роки.

Ціна Poco X8 Pro Max (12/256 ГБ) в Україні — 22 999 грн.

