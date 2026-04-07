Невероятное время работы от батареи: эксперт назвал самый автономный смартфон Xiaomi

Журналист провел три недели с новым смартфоном Poco X8 Pro Max от суббренда Xiaomi. Тесты показали впечатляющие результаты.

Большинство телефонов с названиями "Pro Max" или "Ultra" выделяются продвинутыми камерами. Poco пошла иным путем: X8 Pro Max стал самым долгоживущим смартфоном бренда, который крайне трудно разрядить даже интенсивной эксплуатацией, пишет TechRadar.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 8500 мАч, помещенным в корпус толщиной 8,2 мм. Это тот случай, когда два дня работы становятся стандартом при любых задачах. По словам обозревателя, даже с играми, просмотром видео и постоянном веб-серфинге аппарат легко выдерживает двое суток, а при умеренном сценарии способен проработать и три дня.

"У меня нет никаких сомнений в том, что Poco X8 Pro Max — это самый автономный телефон, который я когда-либо тестировал", — отмечает эксперт.

Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Такой адаптер способен восполнить заряд от 0 до 100% менее чем за 50 минут. Приятным бонусом стала функция реверсивной зарядки на 27 Вт, превращающая телефон в повербанк для других гаджетов.

Производительность и экран

Аппарат не разочарует и геймеров. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9500s в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Хотя это слегка урезанная версия флагманского чипа, его с запасом хватает для запуска любых современных игр на высоких настройках графики. При этом смартфон не страдает от перегрева.

Для комфортного потребления контента предусмотрен большой 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772x1280, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Дисплей отображает 68 миллиардов цветов и поддерживает стандарты HDR10+ и Dolby Vision.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Компромиссы ради цены

Набор из 50-мегапиксельного основного фотомодуля и 8-Мп широкоугольной камеры выдает неплохие снимки при хорошем освещении. Программная обработка, впрочем, минимальна, из-за чего фото могут казаться бледноватыми. Словом, качество съемки в целом приличиное, но не относится к сильным сторонам устройства.

Внешне смартфон выглядит непримечательно. На задней панели есть настраиваемые кольцевые LED-индикаторы вокруг камер, но на практике они оказались малополезными. Главная претензия к программному обеспечению (HyperOS 3 на базе Android 16) — огромное количество предустановленного "мусорного" софта, удаление которого занимает много времени. Производитель обещает 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

Для тех, кто ищет надежный и быстрый смартфон с феноменальной автономностью, Poco X8 Pro Max назван хорошим выбором, который прослужит долгие годы.

Цена Poco X8 Pro Max (12/256 ГБ) в Украине — 22 999 грн.

