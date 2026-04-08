Даже Xiaomi дорожают: какие смартфоны Redmi скоро прибавят в цене (фото)

Xiaomi объявила о вынужденном повышении розничных цен на ряд смартфонов суббренда Redmi. Изменения вступят в силу 11 апреля 2026 года.

Причиной такого решения стал резкий и непредвиденный рост стоимости модулей флеш-памяти, пишет президент мобильного подразделения Xiaomi Лу Вэйбин в соцсети Weibo.

Почему растут цены на электронику

Представитель бренда объяснил текущую ситуацию на рынке комплектующих. Закупочная стоимость оперативной и встроенной памяти увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Себестоимость производства одного смартфона в конфигурации 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя выросла примерно на 1500 юаней (9473 гривен). Версии с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 1 ТБ подорожали еще сильнее. Динамика рынка напрямую ударила по ценовой политике бренда Redmi. Эта марка традиционно продает устройства с минимальной наценкой, ориентируясь на высокую производительность за небольшие деньги.

Каких смартфонов коснутся изменения

Генеральный директор по маркетингу Вэй Сыци опубликовала конкретный перечень аппаратов с новыми ценниками. Корректировка прайса затронет три устройства:

Redmi K90 Pro Max: базовая розничная стоимость увеличится на 200 юаней (около 1263 гривен).

базовая розничная стоимость увеличится на 200 юаней (около 1263 гривен). Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max: производитель полностью отменяет действие скидок и промо-предложений.

Руководители обещают удержать цены на остальные гаджеты линейки и свести количество подорожавших моделей к минимуму.

