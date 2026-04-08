Дешевле и не хуже Galaxy S26 Ultra: эксперт назвал лучшую альтернативу флагману Samsung (фото)

В продаже есть мощный и более доступный аппарат, не уступающий топовому Samsung. Смартфон Poco F8 Ultra предлагает бескомпромиссное железо, емкую АКБ и уникальную аудиосистему.

Фокус приводит детальное сравнение возможностей конкурентов в соответствии с тестами профильного портала GSMArena. Эксперты сопоставили экраны, камеры, софт и автономность двух популярных моделей.

Дизайн и дисплеи

Оба смартфона получили 6,9-дюймовые матрицы, но их параметры отличаются. Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен панелью Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120x1440 пикселей. Экран прикрыт антибликовым стеклом Gorilla Armor 2, которое минимизирует отражения. Главной фишкой Samsung в этом году стала функция Privacy Display ("Антишпион"). Специальный фильтр отключает часть пикселей, не позволяя окружающим видеть содержимое экрана при взгляде под углом. Это может пригодиться для защиты приватной информации от посторонних глаз.

Відео дня

Samsung Galaxy S26 Ultra (функция Privacy Display) Фото: gsmarena.com

Максимальная яркость в тестах составила 1480 нит. У S26 Ultra в целом хороший дисплей, но это 8-битная панель (16 млн цветов) с низким значением ШИМ-затемнения, из-за которого могут уставать глаза при низких значениях яркости. В большинстве флагманов давно используются 10 или 12 бит, что дает преимущество в отображении цветов и градиентов. Зато присутствует технология LTPO, регулирующая частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц для экономии энергии при отображении статичной картинки.

Poco F8 Ultra имеет AMOLED-матрицу с 12-битной глубиной цвета (68 млрд оттенков), и безопасной частотой ШИМ (2560 Гц). Разрешение здесь поменьше — 2608x1200 точек, что обеспечивает плотность пикселей 416 ppi вместо 500 у Samsung. На практике изображение такое же четкое. Дисплей лишен поддержки LTPO (динамической герцовки), но работает с форматом Dolby Vision, которого нет в S26 Ultra. В замерах зафиксировали более низкую максимальную автояркость в 1077 нит, которой, тем не менее, для эксплуатации на улице тоже будет хватать.

Дисплей Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Оба устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Samsung получил алюминиевую рамку и стеклянную спинку, а также оснащается встроенным стилусом S Pen. Poco выделяется нестандартным дизайном: одна из версий получила заднюю крышку с фактурой джинсовой ткани. Классические черный и белый варианты тоже продаются. По материалам есть отличие: в F8 Ultra металлические грани, но крышка выполнена из пластика, усиленного стекловолокном.

Если суммировать все аспекты, то S26 Ultra, конечно, обладает премиальными особенностями, но Poco F8 Ultra внешне исполнен не менее качественно и даже имеет некоторые важные бонусы в отношении дисплея.

Производительность и камеры

Телефоны построены на одном и том же топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В бенчмарке AnTuTu v11 аппараты демонстрируют паритет: 3 887 841 балл у Poco и 3 892 165 у Samsung. В многоядерном тесте GeekBench 6 модель от Samsung набирает 11 566 баллов против 10 876 у Poco.

Оба смартфона подвержены нагреву и потере быстродействия в интенсивных стресс-тестах, но Galaxy S26 Ultra все же несколько стабильнее под предельными нагрузками. В жизни оба аппарата должны работать одинаково шустро и без проблем справляться с тяжелыми играми.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra оснащен четырьмя тыльными камерами с главным сенсором на 200 Мп, телеобъективами с 3-кратным (10 Мп) и 5-кратным (50 Мп) зумом, а также сверхширокоугольной линзой (50 Мп). Все модули, включая фронтальную камеру на 12 Мп, поддерживают автофокус.

Poco F8 Ultra получил три задних сенсора по 50 Мп: основной, 5-кратный перископический и широкоугольный. Снимки на главный модуль и телевик не уступают южнокорейскому конкуренту. Компромиссом стал отказ от автофокуса в ультраширике и фронтальной (32 Мп) камерах. Модель от Xiaomi также хуже записывает видео на широкий угол. В целом, хотя у S26 Ultra больше функций и как камерофон он более интересен, учитывая, что F8 Ultra стоит дешевле базового S26, у него отличные фотовозможности в этом ценовом диапазоне.

Система, ИИ-функции

Galaxy S26 Ultra работает под управлением One UI 8.5 (Android 16). Samsung гарантирует 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности — лидирующая цифра на рынке. Оболочка фокусируется на экосистеме Galaxy AI. Голосовой помощник Bixby лучше понимает контекст и ищет данные в сети. В систему глубоко интегрирована нейросеть Perplexity AI. Утилита Now Nudge предлагает создавать напоминания или события в календаре на основе контекста переписки в мессенджере.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Poco F8 Ultra базируется на HyperOS 3 (Android 16). Поддержка будет длиться 4 года в случае с номерными апдейтами ОС, заявлены 6 лет для обновлений безопасности. Система получила элемент Hyper Island — всплывающий виджет вокруг фронтальной камеры для управления фоновыми задачами. Технология Hyper Connect позволяет обмениваться файлами, транслировать экран и принимать вызовы с устройств Apple (iPhone, iPad) и компьютеров на базе Windows. В прошивку также встроен ИИ-ассистент Gemini от Google (он есть и на S26 Ultra).

В этом случае владельцы S26 Ultra платят за максимальный задел на будущее, а Poco F8 Ultra предлагает достойный, но не столь длительный срок обновлений.

Автономность, зарядка и звук

Poco F8 Ultra выигрывает в тестах батареи. Емкий аккумулятор на 6500 мАч позволил смартфону проработать 18 часов 52 минуты в смешанном тесте активного использования (Active use score). Зарядка мощностью 100 Вт полностью заполняет батарею за 38 минут. Вдобавок он получил уникальную звуковую стереосистему 2.1 от инженеров Bose. В смартфон встроен миниатюрный сабвуфер. Качество звучания динамиков признано одним из лучших в индустрии.

Samsung питается от стандартной АКБ на 5000 мАч. Результат в том же сценарии тестирования составил 16 часов 23 минуты. Зарядка ограничена мощностью 60 Вт (от 0 до 75% за 30 минут). Смартфон выдает сбалансированный стереозвук с приличной громкостью, но уступает в качестве.

Итог

Poco F8 Ultra уступает флагману Samsung в отношении вспомогательных камер, не имеет адаптивной частоты обновления LTPO в дисплее и лишен стилуса. Но при этом аппарат предлагает лучший аккумулятор, более быструю зарядку, премиальную аудиосистему и аналогичную скорость работы. Для многих покупателей эти аспекты имеют большее значение, чем эксклюзивные фишки Samsung, учитывая колоссальную разницу в стоимости.

Цена Poco F8 Ultra 12/256 ГБ в Украине — 38 999 грн

Цена Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ в Украине — 64 999 грн

