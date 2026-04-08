Дешевше Galaxy S26 Ultra: експерт назвав найкращу альтернативу флагману Samsung (фото)

У продажу є потужний і більш доступний апарат, який не поступається топовому Samsung. Смартфон Poco F8 Ultra пропонує безкомпромісне залізо, ємну АКБ і унікальну аудіосистему.

Фокус наводить детальне порівняння можливостей конкурентів відповідно до тестів профільного порталу GSMArena. Експерти зіставили екрани, камери, софт і автономність двох популярних моделей.

Дизайн і дисплеї

Обидва смартфони отримали 6,9-дюймові матриці, але їхні параметри відрізняються. Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений панеллю Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3120x1440 пікселів. Екран прикритий антивідблисковим склом Gorilla Armor 2, яке мінімізує відображення. Головною фішкою Samsung цього року стала функція Privacy Display ("Антишпигун"). Спеціальний фільтр відключає частину пікселів, не даючи змогу оточуючим бачити вміст екрана при погляді під кутом. Це може стати в нагоді для захисту приватної інформації від сторонніх очей.

Samsung Galaxy S26 Ultra (функція Privacy Display) Фото: gsmarena.com

Максимальна яскравість у тестах склала 1480 ніт. У S26 Ultra загалом гарний дисплей, але це 8-бітна панель (16 млн кольорів) з низьким значенням ШІМ-затемнення, через яке можуть втомлюватися очі при низьких значеннях яскравості. У більшості флагманів давно використовуються 10 або 12 біт, що дає перевагу у відображенні кольорів і градієнтів. Зате присутня технологія LTPO, що регулює частоту оновлення в діапазоні 1-120 Гц для економії енергії при відображенні статичної картинки.

Poco F8 Ultra має AMOLED-матрицю з 12-бітною глибиною кольору (68 млрд відтінків), і безпечною частотою ШІМ (2560 Гц). Роздільна здатність тут менша — 2608x1200 пікселів, що забезпечує щільність пікселів 416 ppi замість 500 у Samsung. На практиці зображення таке ж чітке. Дисплей позбавлений підтримки LTPO (динамічної герцовки), але працює з форматом Dolby Vision, якого немає в S26 Ultra. У вимірах зафіксували нижчу максимальну автояскравість у 1077 ніт, якої, тим не менш, для експлуатації на вулиці теж вистачатиме.

Дисплей Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Обидва пристрої захищені від води і пилу за стандартом IP68. Samsung отримав алюмінієву рамку і скляну спинку, а також оснащується вбудованим стилусом S Pen. Poco виділяється нестандартним дизайном: одна з версій отримала задню кришку з фактурою джинсової тканини. Класичні чорний і білий варіанти теж продаються. За матеріалами є відмінність: у F8 Ultra металеві грані, але кришка виконана з пластику, посиленого скловолокном.

Якщо підсумувати всі аспекти, то S26 Ultra, звісно, має преміальні особливості, але Poco F8 Ultra зовні виконаний не менш якісно і навіть має деякі важливі бонуси щодо дисплея.

Продуктивність і камери

Телефони побудовані на одному і тому ж топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. У бенчмарку AnTuTu v11 апарати демонструють паритет: 3 887 841 бал у Poco і 3 892 165 у Samsung. У багатоядерному тесті GeekBench 6 модель від Samsung набирає 11 566 балів проти 10 876 у Poco.

Обидва смартфони схильні до нагрівання і втрати швидкодії в інтенсивних стрес-тестах, але Galaxy S26 Ultra все ж дещо стабільніший під граничними навантаженнями. У житті обидва апарати повинні працювати однаково спритно і без проблем справлятися з важкими іграми.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra оснащений чотирма тильними камерами з головним сенсором на 200 Мп, телеоб'єктивами з 3-кратним (10 Мп) і 5-кратним (50 Мп) зумом, а також надширококутною лінзою (50 Мп). Усі модулі, включно з фронтальною камерою на 12 Мп, підтримують автофокус.

Poco F8 Ultra отримав три задні сенсори по 50 Мп: основний, 5-кратний перископічний і ширококутний. Знімки на головний модуль і телевік не поступаються південнокорейському конкуренту. Компромісом стала відмова від автофокусу в ультраширокій і фронтальній (32 Мп) камерах. Модель від Xiaomi також гірше записує відео на широкий кут. Загалом, хоча у S26 Ultra більше функцій і як камерофон він цікавіший, враховуючи, що F8 Ultra коштує дешевше за базовий S26, у нього відмінні фотоможливості в цьому ціновому діапазоні.

Система, ШІ-функції

Galaxy S26 Ultra працює під управлінням One UI 8.5 (Android 16). Samsung гарантує 7 років оновлень ОС і патчів безпеки — лідируюча цифра на ринку. Оболонка фокусується на екосистемі Galaxy AI. Голосовий помічник Bixby краще розуміє контекст і шукає дані в мережі. У систему глибоко інтегрована нейромережа Perplexity AI. Утиліта Now Nudge пропонує створювати нагадування або події в календарі на основі контексту листування в месенджері.

Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Poco F8 Ultra базується на HyperOS 3 (Android 16). Підтримка триватиме 4 роки у випадку з номерними апдейтами ОС, заявлено 6 років для оновлень безпеки. Система отримала елемент Hyper Island — спливаючий віджет навколо фронтальної камери для управління фоновими завданнями. Технологія Hyper Connect дає змогу обмінюватися файлами, транслювати екран і приймати виклики з пристроїв Apple (iPhone, iPad) і комп'ютерів на базі Windows. У прошивку також вбудований ШІ-асистент Gemini від Google (він є і на S26 Ultra).

У цьому разі власники S26 Ultra платять за максимальний заділ на майбутнє, а Poco F8 Ultra пропонує гідний, але не настільки тривалий термін оновлень.

Автономність, зарядка і звук

Poco F8 Ultra виграє в тестах батареї. Ємний акумулятор на 6500 мАг дав змогу смартфону пропрацювати 18 годин 52 хвилини в змішаному тесті активного використання (Active use score). Зарядка потужністю 100 Вт повністю заповнює батарею за 38 хвилин. До того ж він отримав унікальну звукову стереосистему 2.1 від інженерів Bose. У смартфон вбудований мініатюрний сабвуфер. Якість звучання динаміків визнано однією з найкращих в індустрії.

Samsung живиться від стандартної АКБ на 5000 мАг. Результат у тому ж сценарії тестування склав 16 годин 23 хвилини. Зарядка обмежена потужністю 60 Вт (від 0 до 75% за 30 хвилин). Смартфон видає збалансований стереозвук з пристойною гучністю, але поступається в якості.

Підсумок

Poco F8 Ultra поступається флагману Samsung щодо допоміжних камер, не має адаптивної частоти оновлення LTPO в дисплеї та позбавлений стилуса. Але при цьому апарат пропонує кращий акумулятор, швидшу зарядку, преміальну аудіосистему та аналогічну швидкість роботи. Для багатьох покупців ці аспекти мають більше значення, ніж ексклюзивні фішки Samsung, враховуючи колосальну різницю у вартості.

Ціна Poco F8 Ultra 12/256 ГБ в Україні — 38 999 грн

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ в Україні — 64 999 грн

