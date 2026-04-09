Недорогой Realme C100 получил аккумулятор на 8000 мАч: как долго работает смартфон (фото)

Компания Realme пополнила доступную серию телефонов моделью C100 4G. Новинка может стать новым лидером по времени автономной работы в бюджетном сегменте.

При этом смартфон сохранил узнаваемый дизайн линейки и обзавелся максимальной защитой от внешних воздействий, пишет GSMArena.

За счет массивной батареи емкостью 8000 мАч, по данным производителя, запаса энергии хватит на 23 часа непрерывного просмотра видео, более 20 часов навигации или свыше 13 часов игры на одном заряде.

Восполнение АКБ будет относительно быстрым благодаря поддержке проводной зарядки мощностью 45 Вт. Кроме того, аппарат может работать в качестве внешнего аккумулятора: функция реверсивной зарядки позволяет подпитывать другие гаджеты с мощностью до 10 Вт.

Лицевую панель занимает крупный 6,8-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Хотя разрешение составляет скромные HD+, экран защищен специальным стеклом ArmorShell.

Realme C100 4G Фото: Realme

Одной из ключевых особенностей модели стала защита корпуса по максимальному стандарту IP69K. Это означает, что смартфон полностью защищен от пыли и способен выдержать не просто погружение в воду, но и мойку горячей водой под высоким давлением.

Процессор начального уровня MediaTek Helio G92 Max установлен внутри. Смартфон будет доступен в конфигурациях с 6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и 128/256 ГБ устаревшей, но все еще распространенной в этом классе встроенной памяти стандарта EMMC 5.1. Устройство работает под управлением новейшей ОС Android 16 с фирменной оболочкой realme UI 7.0.

Набор камер вполне стандартен для бюджетника: основная на 50 Мп (f/1.8), вспомогательный сенсор (параметры которого не уточняются) и 8-мегапиксельная фронтальная камера в небольшом вырезе.

Смартфон выпускается в белом, фиолетовом и коричневом цветах. Цена базовой версии во Вьетнаме составляет около $292.

