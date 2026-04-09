Недорогий Realme C100 отримав акумулятор на 8000 мАг: як довго працює смартфон (фото)

Компанія Realme поповнила доступну серію телефонів моделлю C100 4G. Новинка може стати новим лідером за часом автономної роботи в бюджетному сегменті.

При цьому смартфон зберіг впізнаваний дизайн лінійки і обзавівся максимальним захистом від зовнішніх впливів, пише GSMArena.

За рахунок масивної батареї ємністю 8000 мАг, за даними виробника, запасу енергії вистачить на 23 години безперервного перегляду відео, понад 20 годин навігації або понад 13 годин гри на одному заряді.

Заповнення АКБ буде відносно швидким завдяки підтримці дротової зарядки потужністю 45 Вт. Крім того, апарат може працювати як зовнішній акумулятор: функція реверсивної зарядки дає змогу підживлювати інші гаджети з потужністю до 10 Вт.

Лицьову панель займає великий 6,8-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1200 ніт. Хоча роздільна здатність становить скромні HD+, екран захищений спеціальним склом ArmorShell.

Realme C100 4G

Однією з ключових особливостей моделі став захист корпусу за максимальним стандартом IP69K. Це означає, що смартфон повністю захищений від пилу і здатний витримати не просто занурення у воду, а й мийку гарячою водою під високим тиском.

Процесор початкового рівня MediaTek Helio G92 Max встановлений всередині. Смартфон буде доступний у конфігураціях з 6 або 8 ГБ ОЗП (LPDDR4X) і 128/256 ГБ застарілої, але все ще поширеної в цьому класі вбудованої пам'яті стандарту EMMC 5.1. Пристрій працює під управлінням новітньої ОС Android 16 з фірмовою оболонкою realme UI 7.0.

Набір камер цілком стандартний для бюджетника: основна на 50 Мп (f/1.8), допоміжний сенсор (параметри якого не уточнюються) і 8-мегапіксельна фронтальна камера в невеликому вирізі.

Смартфон випускається в білому, фіолетовому і коричневому кольорах. Ціна базової версії у В'єтнамі становить близько $292.

