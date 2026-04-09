Ці смартфони — хіти продажів: аналітики назвали топ 10 найпопулярніших гаджетів (фото)

Counterpoint Research опублікувала рейтинг найбільш продаваних смартфонів у світі за підсумками четвертого кварталу 2025 року.

Результати виявилися цікавими: рівно половину списку зайняли гаджети Apple. На частку цієї десятки припало 23% усіх світових продажів, що свідчить про домінування кількох ключових гравців ринку, пише Gizmochina.

Лідером став iPhone 17 Pro Max, на частку якого припало 5% від усіх проданих у світі смартфонів. Слідом за ним розташувалися iPhone 17 і iPhone 17 Pro. Успіх базової моделі аналітики пов'язують з довгоочікуваними апаратними поліпшеннями: збільшеним обсягом оперативної пам'яті та екраном з високою частотою оновлення, що зробило смартфон набагато привабливішою покупкою.

Четверте місце посів торішній iPhone 16, який, до речі, виявився єдиним смартфоном, який не залишав топ-10 протягом усього 2025 року. Більш доступний iPhone 16e розмістився на восьмій сходинці.

Примітно, що широко розрекламований ультратонкий iPhone Air так і не зміг пробитися в десятку лідерів, що підтверджує чутки про його слабкі продажі.

Топ 10 найпопулярніших смартфонів у світі в четвертому кварталі 2025 року Фото: Counterpoint Research

Компанія Samsung посіла чотири місця в рейтингу, але її успіх тримається в основному на доступних моделях серії Galaxy A. П'яте, шосте і сьоме місця дісталися "середнякам" Galaxy A56, Galaxy A36 і ультрабюджетному Galaxy A07 відповідно. Флагманський Galaxy S25 посів десяту, останню сходинку рейтингу.

Єдиним представником китайських брендів у топ-10 став ультрабюджетний Redmi A5 від Xiaomi, який посів дев'яте місце. Цей результат типовий для останніх років, і Xiaomi стабільно утримує позиції в сегменті ультрабюджетних пристроїв.

Загалом список наочно демонструє поляризацію ринку: у преміальному сегменті Apple попереду, тоді як Android-бренди (насамперед Samsung) збирають основну касу за рахунок масових продажів недорогих пристроїв.

