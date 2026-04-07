iPhone 20 отримає абсолютно новий дизайн: що готує Apple на свій ювілей (фото)

До 20-річчя свого найпопулярнішого продукту компанія Apple готує масштабне оновлення зовнішнього вигляду.

Ювілейний смартфон, який, за чутками, отримає назву iPhone 20 (або iPhone XX), втратить плоскі грані і обзаведеться вигнутим дисплеєм з рекордно тонкими рамками, пише MacRumors.

Усі актуальні iPhone мають плоскі грані. Попередні рендери майбутньої новинки демонструють інше рішення. iPhone 20 отримає опукле скло дисплея, що плавно переходить у тонку поліровану металеву рамку. Цей силует нагадує естетику iPhone X, але в більш сучасному і витонченому виконанні.

Головною візуальною особливістю стануть ультратонкі рамки навколо екрана. За даними інсайдера, їхня ширина становитиме всього 1,1 мм. Для порівняння, рамки актуального iPhone 17 Pro мають товщину близько 1,44 мм. У поєднанні з вигнутим склом межі будуть майже непомітними.

Відео дня

Міліметрові рамки iPhone 20 у поєднанні з округленими гранями (неофіційний рендер)

Фронтальна камера і Face ID

Головна інтрига нового iPhone полягає в тому, чи вдасться Apple створити по-справжньому повноекранний смартфон без вирізів. Спочатку передбачалося, що компанія сховає фронтальну камеру і датчики Face ID під дисплей (технологія UDC).

Однак, як повідомляє джерело, Apple тестувала альтернативну технологію підекранної камери від Samsung (UPC), що використовує перфоровану структуру пікселів, і залишилася незадоволена якістю одержуваних фотографій. Проблема погіршення якості знімків при розміщенні сенсора під екраном добре відома і поки не вирішена. Виробники Android-смартфонів не перший рік експериментують з такими камерами, але компроміси все ще помітні.

Якщо інженерам Apple не вдасться подолати ці технічні труднощі до 2027 року, у компанії є запасний план.

Зменшений Dynamic Island:

Очікується, що вже в iPhone 18 Pro фірмовий виріз стане меншим. В iPhone 20 його можуть зробити ще компактнішим. Виріз-отвір (punch-hole): Ще один можливий варіант — перехід на круглий виріз під камеру, як у більшості Android-смартфонів.

При цьому за розпізнавання облич, ймовірно, відповідатиме нова система аутентифікації "Polar ID" від Samsung.

Журналісти MacRumors підкреслюють, що до інформації від інсайдера phonefuturist варто ставитися з обережністю через невідомий рівень достовірності джерела. Проте ці чутки загалом збігаються з прогнозами інших, більш авторитетних аналітиків щодо планів Apple на свій ювілейний смартфон.

