iPhone 20 получит совершенно новый дизайн: что готовит Apple на свой юбилей (фото)

К 20-летию своего самого популярного продукта компания Apple готовит масштабное обновление внешнего вида.

Юбилейный смартфон, который, по слухам, получит название iPhone 20 (или iPhone XX), лишится плоских граней и обзаведется изогнутым дисплеем с рекордно тонкими рамками, пишет MacRumors.

Все актуальные iPhone имеют плоские грани. Предварительные рендеры будущей новинки демонстрируют иное решение. iPhone 20 получит выпуклое стекло дисплея, плавно переходящее в тонкую полированную металлическую рамку. Этот силуэт напоминает эстетику iPhone X, но в более современном и утонченном исполнении.

Главной визуальной особенностью станут ультратонкие рамки вокруг экрана. По данным инсайдера, их ширина составит всего 1,1 мм. Для сравнения, рамки актуального iPhone 17 Pro имеют толщину около 1,44 мм. В сочетании с изогнутым стеклом границы будут почти незаметны.

Миллиметровые рамки iPhone 20 в сочетании со скругленными гранями (неофициальный рендер)

Фронтальная камера и Face ID

Главная интрига нового iPhone заключается в том, удастся ли Apple создать по-настоящему полноэкранный смартфон без вырезов. Изначально предполагалось, что компания спрячет фронтальную камеру и датчики Face ID под дисплей (технология UDC).

Однако, как сообщает источник, Apple тестировала альтернативную технологию подэкранной камеры от Samsung (UPC), использующую перфорированную структуру пикселей, и осталась недовольна качеством получаемых фотографий. Проблема ухудшения качества снимков при размещении сенсора под экраном хорошо известна и пока не решена. Производители Android-смартфонов не первый год экспериментируют с такими камерами, но компромиссы все еще заметны.

Если инженерам Apple не удастся преодолеть эти технические трудности до 2027 года, у компании есть запасной план.

Ожидается, что уже в iPhone 18 Pro фирменный вырез станет меньше. В iPhone 20 его могут сделать еще более компактным. Вырез-отверстие (punch-hole): Еще один возможный вариант — переход на круглый вырез под камеру, как в большинстве Android-смартфонов.

При этом за распознавание лиц, вероятно, будет отвечать новая система аутентификации "Polar ID" от Samsung.

Журналисты MacRumors подчеркивают, что к информации от инсайдера phonefuturist стоит относиться с осторожностью из-за неизвестного уровня достоверности источника. Тем не менее, эти слухи в целом совпадают с прогнозами других, более авторитетных аналитиков относительно планов Apple на свой юбилейный смартфон.

