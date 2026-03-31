Дизайн iPhone 18 Pro рассекречен инсайдером: как изменится вырез Dynamic Island (фото)

В сеть утекли фотографии, раскрывающие внешний вид смартфона iPhone 18 Pro. Похоже, что компания намерена значительно уменьшить фирменный вырез Dynamic Island.

Новое решение увеличит полезную площадь экрана. Ожидается, что это изменение на передней панели станет главным визуальным отличием линейки iPhone Pro в этом году, пишет Phone Arena со ссылкой на информаторов из соцсети Weibo.

Судя по опубликованным снимкам защитных стекол для iPhone 18 Pro, вырез под фронтальную камеру и датчики Face ID станет почти вдвое ýже.

Инсайдерские фотографии защитного стекла iPhone 18 Pro Фото: Weibo

Его ширина составит всего 13,49 мм. Для сравнения, на актуальном iPhone 17 Pro этот показатель равен 20,76 мм. Сокращение размеров произойдет за счет левой части, где расположены датчики TrueDepth, отвечающие за разблокировку по лицу Face ID. При этом рамки вокруг экрана, по словам инсайдера Ice Universe, останутся такими же тонкими, как и в прошлогодней модели.

Відео дня

Изначально ходили слухи, что Apple планирует полностью скрыть датчики Face ID под экраном, оставив лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру. Однако, по всей видимости, технология пока не готова к массовому внедрению.

Ожидаемое уменьшение выреза Dynamic Island в следующем iPhone Фото: Weibo

Сообщается, что уменьшенный Dynamic Island станет эксклюзивной фишкой старших моделей — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Базовые iPhone 18 и ожидаемый iPhone Air 2, скорее всего, сохранят вырез прежнего размера.

Эксперты отмечают, что даже с таким дизайном iPhone 18 Pro будет выглядеть несколько консервативно на фоне Android-конкурентов, для которых аккуратный круглый вырез под камеру уже давно стал стандартом.

