Дизайн iPhone 18 Pro розсекречений інсайдером: як зміниться виріз Dynamic Island (фото)

У мережу витекли фотографії, що розкривають зовнішній вигляд смартфона iPhone 18 Pro. Схоже, що компанія має намір значно зменшити фірмовий виріз Dynamic Island.

Нове рішення збільшить корисну площу екрана. Очікується, що ця зміна на передній панелі стане головною візуальною відмінністю лінійки iPhone Pro цього року, пише Phone Arena з посиланням на інформаторів із соцмережі Weibo.

Судячи з опублікованих знімків захисних стекол для iPhone 18 Pro, виріз під фронтальну камеру і датчики Face ID стане майже вдвічі ширшим.

Інсайдерські фотографії захисного скла iPhone 18 Pro Фото: Weibo

Його ширина складе всього 13,49 мм. Для порівняння, на актуальному iPhone 17 Pro цей показник дорівнює 20,76 мм. Скорочення розмірів відбудеться за рахунок лівої частини, де розташовані датчики TrueDepth, що відповідають за розблокування за обличчям Face ID. При цьому рамки навколо екрана, за словами інсайдера Ice Universe, залишаться такими ж тонкими, як і в торішній моделі.

Спочатку ходили чутки, що Apple планує повністю приховати датчики Face ID під екраном, залишивши лише невеликий отвір під фронтальну камеру. Однак, судячи з усього, технологія поки не готова до масового впровадження.

Очікуване зменшення вирізу Dynamic Island у наступному iPhone Фото: Weibo

Повідомляється, що зменшений Dynamic Island стане ексклюзивною фішкою старших моделей — iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. Базові iPhone 18 і очікуваний iPhone Air 2, найімовірніше, збережуть виріз колишнього розміру.

Експерти зазначають, що навіть із таким дизайном iPhone 18 Pro матиме дещо консервативний вигляд на тлі Android-конкурентів, для яких акуратний круглий виріз під камеру вже давно став стандартом.

