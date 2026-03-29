Apple припиняє випуск Mac Pro: чому закрили легендарну лінійку комп'ютерів (фото)
Apple прибрала з асортименту свій колись найпотужніший і найдорожчий ПК — Mac Pro. Моделі серії були флагманами бренду протягом 20 років, але тепер відходять у минуле.
Це рішення — не просто формальна переорієнтація. Mac Pro втілював концепцію модульних робочих станцій Apple, у яких можна було самостійно змінювати та покращувати комплектуючі, пише GSMArena.
Історія Mac Pro
Дебютний Mac Pro був представлений у 2006 році як заміна Power Mac G5. Це був класичний системний блок, який припав до душі професіоналу: неважко було замінити процесор, додати оперативну пам'ять, жорсткі диски та карти розширення PCI. Цей успішний дизайн із невеликими змінами проіснував до 2012 року.
У 2013 році Apple пішла на радикальний і спірний крок, представивши Mac Pro у вигляді компактного циліндра, який у народі незабаром прозвали "відром для сміття", і неспроста. На догоду дизайну компанія пожертвувала головним — модульністю. Замінити можна було тільки пам'ять і накопичувач. Пізніше Apple визнала цей дизайн провальним: через проблеми з охолодженням циліндричного корпусу в нього виявилося неможливо встановлювати потужніші компоненти, і комп'ютер швидко застарів.
Усвідомивши помилку, у 2019 році Apple повернулася до витоків, представивши третє покоління Mac Pro. Комп'ютер знову отримав прямокутний корпус зі зручними можливостями для апгрейду (замінити не можна було тільки процесор). Це був один з останніх Mac на базі процесорів Intel.
Чим замінили Pro-комп'ютери
Фінальним роком для Mac Pro став 2023-й, коли комп'ютер перевели на фірмові ARM-чіпи Apple Silicon (M2 Ultra). На жаль, архітектура фірмових платформ не могла поєднуватися з модульністю корпусу: через обмеження процесорів M-серії в слоти розширення PCI більше не можна було встановлювати різну периферію, включно зі сторонніми відеокартами. Дорогий і просторий алюмінієвий каркас втратив свою улітитарність.
За словами інсайдера Марка Гурмана, закриття лінійки планувалося вже давно. Сьогодні концепція комп'ютера, який можна покращувати роками, повністю суперечить філософії сучасних Mac, де процесор, відеокарта і пам'ять об'єднані в один нерозбірний чіп. Тепер як найпотужніший десктоп Apple пропонує Mac Studio — він займає менше місця, але так само забезпечує передову продуктивність.
Раніше повідомлялося, що MacBook Neo налякав конкурентів. Реліз найдешевшого лептопа в історії Apple змінив розстановку сил на ринку. Успіх новинки виявився настільки значним, що виробники Windows-комп'ютерів всерйоз напружилися.
Також Фокус писав, що Apple випустила iOS 26.4. Апдейт для власників iPhone приносить не тільки виправлення помилок безпеки, а й додає низку корисних функцій.