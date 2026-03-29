Apple припиняє випуск Mac Pro: чому закрили легендарну лінійку комп'ютерів (фото)

Apple прибрала з асортименту свій колись найпотужніший і найдорожчий ПК — Mac Pro. Моделі серії були флагманами бренду протягом 20 років, але тепер відходять у минуле.

Це рішення — не просто формальна переорієнтація. Mac Pro втілював концепцію модульних робочих станцій Apple, у яких можна було самостійно змінювати та покращувати комплектуючі, пише GSMArena.

Історія Mac Pro

Дебютний Mac Pro був представлений у 2006 році як заміна Power Mac G5. Це був класичний системний блок, який припав до душі професіоналу: неважко було замінити процесор, додати оперативну пам'ять, жорсткі диски та карти розширення PCI. Цей успішний дизайн із невеликими змінами проіснував до 2012 року.

У 2013 році Apple пішла на радикальний і спірний крок, представивши Mac Pro у вигляді компактного циліндра, який у народі незабаром прозвали "відром для сміття", і неспроста. На догоду дизайну компанія пожертвувала головним — модульністю. Замінити можна було тільки пам'ять і накопичувач. Пізніше Apple визнала цей дизайн провальним: через проблеми з охолодженням циліндричного корпусу в нього виявилося неможливо встановлювати потужніші компоненти, і комп'ютер швидко застарів.

Відео дня

Mac Pro 2013 року був відомий недоліками своєї циліндричної форми, а саме Фото: cnet.com

Усвідомивши помилку, у 2019 році Apple повернулася до витоків, представивши третє покоління Mac Pro. Комп'ютер знову отримав прямокутний корпус зі зручними можливостями для апгрейду (замінити не можна було тільки процесор). Це був один з останніх Mac на базі процесорів Intel.

Чим замінили Pro-комп'ютери

Фінальним роком для Mac Pro став 2023-й, коли комп'ютер перевели на фірмові ARM-чіпи Apple Silicon (M2 Ultra). На жаль, архітектура фірмових платформ не могла поєднуватися з модульністю корпусу: через обмеження процесорів M-серії в слоти розширення PCI більше не можна було встановлювати різну периферію, включно зі сторонніми відеокартами. Дорогий і просторий алюмінієвий каркас втратив свою улітитарність.

Mac Studio став новим ПК для професіоналів від Apple Фото: TechRadar

За словами інсайдера Марка Гурмана, закриття лінійки планувалося вже давно. Сьогодні концепція комп'ютера, який можна покращувати роками, повністю суперечить філософії сучасних Mac, де процесор, відеокарта і пам'ять об'єднані в один нерозбірний чіп. Тепер як найпотужніший десктоп Apple пропонує Mac Studio — він займає менше місця, але так само забезпечує передову продуктивність.

