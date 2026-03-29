Apple прекращает выпуск Mac Pro: почему закрыли легендарную линейку компьютеров (фото)
Apple убрала из ассортимента свой некогда самый мощный и дорогой ПК — Mac Pro. Модели серии были флагманами бренда на протяжении 20 лет, но теперь уходят в прошлое.
Это решение — не просто формальная переориентация. Mac Pro воплощал концепцию модульных рабочих станций Apple, в которых можно было самостоятельно менять и улучшать комплектующие, пишет GSMArena.
История Mac Pro
Дебютный Mac Pro был представлен в 2006 году как замена Power Mac G5. Это был классический системный блок, который полюбился профессионала: нетрудно было заменить процессор, добавить оперативную память, жесткие диски и карты расширения PCI. Этот успешный дизайн с небольшими изменениями просуществовал до 2012 года.
В 2013 году Apple пошла на радикальный и спорный шаг, представив Mac Pro в виде компактного цилиндра, который в народе вскоре прозвали "мусорным ведром", и неспроста. В угоду дизайну компания пожертвовала главным — модульностью. Заменить можно было только память и накопитель. Позже Apple признала этот дизайн провальным: из-за проблем с охлаждением цилиндрического корпуса в него оказалось невозможно устанавливать более мощные компоненты, и компьютер быстро устарел.
Осознав ошибку, в 2019 году Apple вернулась к истокам, представив третье поколение Mac Pro. Компьютер снова обрел прямоугольный корпус с удобными возможностями для апгрейда (заменить нельзя было только процессор). Это был один из последних Mac на базе процессоров Intel.
Чем заменили Pro-компьютеры
Финальным годом для Mac Pro стал 2023-й, когда компьютер перевели на фирменные ARM-чипы Apple Silicon (M2 Ultra). Увы, архитектура фирменных платформ не могла сочетаться с модульностью корпуса: из-за ограничений процессоров M-серии в слоты расширения PCI больше нельзя было устанавливать различную периферию, включая сторонние видеокарты. Дорогой и просторный алюминиевый каркас потерял свою улититарность.
По словам инсайдера Марка Гурмана, закрытие линейки планировалось уже давно. Сегодня концепция компьютера, который можно улучшать годами, полностью противоречит философии современных Mac, где процессор, видеокарта и память объединены в один неразборный чип. Теперь в качестве самого мощного десктопа Apple предлагает Mac Studio — он занимает меньше места, но все так же обеспечивает передовую производительность.
