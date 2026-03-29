Apple прекращает выпуск Mac Pro: почему закрыли легендарную линейку компьютеров (фото)

Apple убрала из ассортимента свой некогда самый мощный и дорогой ПК — Mac Pro. Модели серии были флагманами бренда на протяжении 20 лет, но теперь уходят в прошлое.

Это решение — не просто формальная переориентация. Mac Pro воплощал концепцию модульных рабочих станций Apple, в которых можно было самостоятельно менять и улучшать комплектующие, пишет GSMArena.

История Mac Pro

Дебютный Mac Pro был представлен в 2006 году как замена Power Mac G5. Это был классический системный блок, который полюбился профессионала: нетрудно было заменить процессор, добавить оперативную память, жесткие диски и карты расширения PCI. Этот успешный дизайн с небольшими изменениями просуществовал до 2012 года.

В 2013 году Apple пошла на радикальный и спорный шаг, представив Mac Pro в виде компактного цилиндра, который в народе вскоре прозвали "мусорным ведром", и неспроста. В угоду дизайну компания пожертвовала главным — модульностью. Заменить можно было только память и накопитель. Позже Apple признала этот дизайн провальным: из-за проблем с охлаждением цилиндрического корпуса в него оказалось невозможно устанавливать более мощные компоненты, и компьютер быстро устарел.

Mac Pro 2013 года был известен недостатками своей цилиндрической форма Фото: cnet.com

Осознав ошибку, в 2019 году Apple вернулась к истокам, представив третье поколение Mac Pro. Компьютер снова обрел прямоугольный корпус с удобными возможностями для апгрейда (заменить нельзя было только процессор). Это был один из последних Mac на базе процессоров Intel.

Чем заменили Pro-компьютеры

Финальным годом для Mac Pro стал 2023-й, когда компьютер перевели на фирменные ARM-чипы Apple Silicon (M2 Ultra). Увы, архитектура фирменных платформ не могла сочетаться с модульностью корпуса: из-за ограничений процессоров M-серии в слоты расширения PCI больше нельзя было устанавливать различную периферию, включая сторонние видеокарты. Дорогой и просторный алюминиевый каркас потерял свою улититарность.

Mac Studio стал новым ПК для профессионалов от Apple Фото: TechRadar

По словам инсайдера Марка Гурмана, закрытие линейки планировалось уже давно. Сегодня концепция компьютера, который можно улучшать годами, полностью противоречит философии современных Mac, где процессор, видеокарта и память объединены в один неразборный чип. Теперь в качестве самого мощного десктопа Apple предлагает Mac Studio — он занимает меньше места, но все так же обеспечивает передовую производительность.

Ранее сообщалось, что MacBook Neo напугал конкурентов. Релиз самого дешевого лэптопа в истории Apple переменил расстановку сил на рынке. Успех новинки оказался столь значительным, что производители Windows-компьютеров всерьез напряглись.

Также Фокус писал, что Apple выпустила iOS 26.4. Апдейт для владельцев iPhone приносит не только исправления ошибок безопасности, но и добавляет ряд полезных функций.