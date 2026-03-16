MacBook Neo напугал конкурентов: почему бюджетный ноутбук Apple так популярен (фото)

Релиз самого дешевого лэптопа в истории Apple переменил расстановку сил на рынке. Успех новинки оказался столь значительным, что производители Windows-компьютеров всерьез напряглись.

Как сообщает PhoneArena, на днях в магазинах Apple начали намного активнее сдавать компьютеры Mac по программе трейд-ин — это говорит о сильном спросе на MacBook Neo. Ранее один из руководителей ASUS назвал появление этой модели "шоком для отрасли", пишет PCMag.

Фиксируется более чем двукратный рост количества сдаваемой в трейд-ин техники в розничных магазинах бренда — это делают ради скидки на новый ноутбук. Несмотря на параллельный запуск мощных и дорогих MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max, львиная доля трейд-инов приходится на старые базовые ноутбуки.

Это связывают с тем, что происходит массовый переход на доступный MacBook Neo или базовый M5 MacBook Air. Эксперты отмечают, что подобных масштабов обмена старых компьютеров на новые не наблюдалось со времен дебюта чипа M1 в 2020-2021. Тогда Apple впервые перешла с Intel на фирменные процессоры Apple Silicon, что тоже вызвало ажиотаж. Аналитик Мин Чи Куо прогнозирует стабильный рост поставок Neo до конца года, особенно в период школьных распродаж и зимних праздников.

Для индустрии Windows-ноутбуков появление устройства за 599 долларов от Apple стало новой угрозой. Глава ASUS подчеркнул, что все ключевые игроки, включая Microsoft, Intel и AMD, активно обсуждают стратегии конкуренции с этим продуктом. Ситуация усугубляется глобальным дефицитом чипов памяти, вызванным бурным развитием ИИ. Комплектующие для Windows-лэптопов подорожали более чем на 100% за квартал. В то время как ПК-вендоры вынуждены поднимать цены, Apple предлагает агрессивно дешевое решение, и этот кризис способен продлиться еще как минимум год.

Apple MacBook Neo Фото: Bloomberg

Секрет успеха MacBook Neo

Цель MacBook Neo — снизить порог входа в экосистему Apple, сохранив при этом главные премиальные фишки бренда. Представители топ-менеджмента ASUS пытаются сгладить углы, называя новинку скорее "гаджетом для потребления контента" (наподобие iPad), который не подходит для утилитарных задач.

Однако производительность мобильного чипа Apple A18 Pro многие недооценивают. Заявлено, что лэптоп до 50% быстрее в повседневных задачах и в 3 раза мощнее в локальных ИИ-вычислениях, чем "самый продаваемый Windows-ПК" на базе процессора Core Ultra 5 (данные Apple). Хотя аппарат справедливо критикуют за 8 ГБ оперативной памяти, на практике для большинства сценариев и даже базового видеомонтажа быстродействия хватает с запасом. Это именно то, что нужно массовому потребителю — отличная скорость для работы на каждый день.

В отличие от пластиковых шасси Windows-аналогов, лэптоп предлагает цельнометаллический корпус, качественный дисплей с высоким разрешением и выдающуюся автономность. Немаловажным плюсом для многих остается и система macOS.

Довершает картину удачный маркетинг, ориентированный на студентов и молодую аудиторию. В США для учащихся и преподавателей на MacBook Neo действуют скидки, а разнообразные расцветки корпуса выглядят привлекательно и свежо.

