MacBook Neo налякав конкурентів: чому бюджетний ноутбук Apple такий популярний (фото)

Реліз найдешевшого лептопа в історії Apple змінив розстановку сил на ринку. Успіх новинки виявився настільки значним, що виробники Windows-комп'ютерів всерйоз напружилися.

Як повідомляє PhoneArena, днями в магазинах Apple почали набагато активніше здавати комп'ютери Mac за програмою трейд-ін — це говорить про сильний попит на MacBook Neo. Раніше один із керівників ASUS назвав появу цієї моделі "шоком для галузі", пише PCMag.

Фіксується більш ніж дворазове зростання кількості техніки, що здається в трейд-ін в роздрібних магазинах бренду — це роблять заради знижки на новий ноутбук. Незважаючи на паралельний запуск потужних і дорогих MacBook Pro на базі чіпів M5 Pro і M5 Max, левова частка трейд-інів припадає на старі базові ноутбуки.

Це пов'язують із тим, що відбувається масовий перехід на доступний MacBook Neo або базовий M5 MacBook Air. Експерти зазначають, що подібних масштабів обміну старих комп'ютерів на нові не спостерігалося з часів дебюту чипа M1 у 2020-2021. Тоді Apple вперше перейшла з Intel на фірмові процесори Apple Silicon, що теж викликало ажіотаж. Аналітик Мін Чи Куо прогнозує стабільне зростання поставок Neo до кінця року, особливо в період шкільних розпродажів і зимових свят.

Для індустрії Windows-ноутбуків поява пристрою за 599 доларів від Apple стала новою загрозою. Глава ASUS наголосив, усі ключові гравці, включно з Microsoft, Intel і AMD, активно обговорюють стратегії конкуренції з цим продуктом. Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом чипів пам'яті, викликаним бурхливим розвитком ШІ. Комплектуючі для Windows-лептопів подорожчали більш ніж на 100% за квартал. У той час як ПК-вендори змушені піднімати ціни, Apple пропонує агресивно дешеве рішення, і ця криза здатна тривати ще як мінімум рік.

Apple MacBook Neo Фото: Bloomberg

Секрет успіху MacBook Neo

Мета MacBook Neo — знизити поріг входу в екосистему Apple, зберігши при цьому головні преміальні фішки бренду. Представники топ-менеджменту ASUS намагаються згладити кути, називаючи новинку скоріше "гаджетом для споживання контенту" (на зразок iPad), який не підходить для утилітарних завдань.

Однак продуктивність мобільного чипа Apple A18 Pro багато хто недооцінює. Заявлено, що лептоп до 50% швидший у повсякденних завданнях і в 3 рази потужніший у локальних ШІ-обчисленнях, ніж "Windows-ПК, який найпопулярніший" на базі процесора Core Ultra 5 (дані Apple). Хоча апарат справедливо критикують за 8 ГБ оперативної пам'яті, на практиці для більшості сценаріїв і навіть базового відеомонтажу швидкодії вистачає із запасом. Це саме те, що потрібно масовому споживачеві — відмінна швидкість для роботи на кожен день.

На відміну від пластикових шасі Windows-аналогів, лептоп пропонує суцільнометалевий корпус, якісний дисплей з високою роздільною здатністю і видатну автономність. Важливим плюсом для багатьох залишається і система macOS.

Довершує картину вдалий маркетинг, орієнтований на студентів і молоду аудиторію. У США для учнів і викладачів діють знижки, а різноманітні забарвлення корпусу мають привабливий і свіжий вигляд.

Раніше експерт з'ясував, на чому заощадила Apple в MacBook Neo. Заради зниження вартості бюджетного ноутбука MacBook Neo виробникові довелося піти на пару малопомітних компромісів.

Також повідомлялося, що Xiaomi випустить легкий ноутбук із потужним процесором. Компанія готується повернутися на ринок преміальних ноутбуків під власним брендом. Нова модель обіцяє стати серйозним конкурентом для MacBook Air.