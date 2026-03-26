Apple выпустила iOS 26.4: топ-5 приятных новшеств для владельцев iPhone (фото)

Апдейт iOS 26.4 приносит не только исправления ошибок безопасности, но и добавляет ряд полезных функций.

Свежая версия прошивки уже доступна для загрузки в меню настроек. Эксперты из TechRadar изучили нововведения и выделили пять самых значимых изменений, которые улучшат пользовательский опыт владельцев iPhone.

ИИ-плейлисты и концерты в Apple Music

Стриминговый сервис Apple Music получил интересные дополнения. Инструмент Playlist Playground (пока доступен только в США) с помощью искусственного интеллекта генерирует персонализированные плейлисты на основе текстовых запросов. Пользователю достаточно написать, например, "музыка для утреннего кофе" или "диско-хиты 70-х", и нейросеть создаст подборку из 25 треков с уникальным названием и обложкой.

Кроме того, в приложении появилась функция "Концерты поблизости", которая отслеживает выступления любимых исполнителей в вашем регионе. Также интерфейс альбомов и плейлистов стал полноэкранным, а добавлять песни теперь можно сразу в несколько списков воспроизведения одновременно.

Новые эмодзи в iOS 26.4 Фото: macrumors.com

Новые эмодзи

Произошло пополнение в коллекции эмодзи для сообщений. В iOS 26.4 добавлено восемь новых символов: балерина, новое удивленное лицо, комическое облако драки, снежный человек, оползень, косатка, сундук с сокровищами и тромбон. Также появились модификаторы тона кожи для эмодзи с борцами и танцорами в кроличьих ушах.

ChatGPT и новые виджеты в CarPlay

Автомобильная система CarPlay также получила порцию новых фишек. Главная из них — интеграция популярных ИИ-чат-ботов ChatGPT, Claude и Gemini. Ими можно управлять голосом, не отрывая рук от руля. Стоит отметить, что чат-боты не имеют доступа к функциям автомобиля или смартфона (за это по-прежнему отвечает Siri), но могут помочь, если нужно узнать полезные сведения о чем-либо в дороге.

В CarPlay также появился виджет "Фоновая музыка" (Ambient Music) с тематическими плейлистами для расслабления, сна или продуктивности. В коде бета-версии журналисты также нашли упоминания о возможной поддержке стриминга с Apple TV на экраны автомобилей (только во время стоянки), но в релизной версии этой функции пока нет.

Усиленная защита от кражи

Функция Stolen Device Protection, впервые появившаяся в iOS 17.3, теперь включена по умолчанию для всех пользователей. Эта настройка обеспечивает дополнительный уровень безопасности, если iPhone находится вдали от знакомых мест (например, дома или работы).

Если функция активирована, для выполнения критически важных действий, таких как смена пароля от учетной записи Apple, потребуется обязательная биометрическая аутентификация (Face ID или Touch ID). Для некоторых изменений также предусмотрена часовая задержка. Это не позволит злоумышленникам завладеть вашим аккаунтом, даже если они знают PIN-код разблокировки экрана.

Приложение "Здоровье" с отслеживанием времени отхода ко сну Фото: macrumors.com

"Здоровье"

Приложение "Здоровье" (Health) получило несколько небольших, но полезных дополнений для мониторинга самочувствия. В разделе "Сон" появился индикатор "Среднее время отхода ко сну", который анализирует ваши привычки за последние две недели. А для пользователей из США в раздел "Жизненные показатели" (Vitals) добавили график среднесуточного уровня кислорода в крови. Он отслеживается с помощью часов Apple Watch.

