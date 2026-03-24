"Отличная альтернатива": 5 смартфонов на Android, которые лучше купить вместо iPhone 17e (фото)

Apple недавно выпустила бюджетный iPhone 17e. В то же время некоторые смартфоны на Android предлагают аналогичные или лучшие характеристики примерно за те же деньги.

Среди возможных альтернатив iPhone 17e эксперты называют Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S25 FE, и Nothing Phone (4a) Pro, OnePlus 15R и даже восстановленный Samsung Galaxy S25. Подробнее об этих смартфонах пишет PhoneArena.

Google Pixel 10a

Бюджетный Pixel 10a стоит от 499 долларов, что на 100 долларов меньше, чем iPhone 17e. При этом смартфон от Google получил более яркий дисплей с более высокой частотой обновления, больший аккумулятор и немного более быструю зарядку.

В свою очередь iPhone 17e имеет более быстрый чипсет, поддерживает беспроводную зарядку MagSafe и магнитные аксессуары. Также стоит учитывать, что объем памяти Pixel 10a начинается от 128 ГБ, тогда как iPhone 17e предлагает минимум 256 ГБ.

"Тем не менее, по цене 499 долларов Pixel 10a — это отличная альтернатива iPhone 17e на Android", — считают в издании.

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE сейчас является самой новой моделью линейки Fan Edition. Этот доступный флагман Samsung может похвастаться некоторыми функциями, которых не хватает iPhone 17e.

По словам экспертов, Galaxy S25 FE значительно превосходит iPhone 17e по характеристикам камеры. Смартфон Samsung также имеет большой 6,7-дюймовый AMOLED-экран, больший аккумулятор и более быструю зарядку.

Однако стоит учитывать, что Galaxy S25 FE не такой быстрый, как 17e, особенно в синтетических тестах.

Nothing Phone (4a) Pro

При стартовой цене в 499 долларов Nothing Phone (4a) Pro имеет уникальный дизайн, тройную камеру с перископическим зум-объективом, большой 6,83-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 5080 мАч.

"Одних только этих характеристик достаточно, чтобы бросить вызов некоторым флагманам на рынке", — отметили авторы обзора.

Недостатком Phone (4a) Pro по сравнению с iPhone 17e можно назвать медленный процессор и короткий срок поддержки программного обеспечения. Смартфон Phone (4a) Pro также получил меньший базовый объем памяти.

OnePlus 15R

OnePlus 15R стоимостью от 699 долларов является более дешевой версией флагмана OnePlus 15. Эксперты уверяют, что этот смартфон может сравниться с iPhone 17e почти во всех аспектах.

Базовый объем памяти OnePlus 15R начинается от 256 ГБ, как и в iPhone 17e. Среди преимуществ OnePlus — частота обновления экрана и огромный кремний-углеродный элемент емкостью 7400 мАч, который заряжается со скоростью до 80 Вт.

Samsung Galaxy S25 (восстановленный)

Как отмечают в издании, подержанный Galaxy S25 кое-где можно купить дешевле, чем новый iPhone 17e. Этот смартфон близок по размеру к iPhone 17e и является настоящим флагманом.

Основными преимуществами Samsung Galaxy S25 является то, что он работает на передовом процессоре Snapdragon 8 Elite, оснащен тройной камерой и будет иметь шесть лет поддержки программного обеспечения.

