"Чудова альтернатива": 5 смартфонів на Android, які краще купити замість iPhone 17e (фото)

Apple нещодавно випустила бюджетний iPhone 17e. Водночас деякі смартфони на Android пропонують аналогічні або кращі характеристики приблизно за ті ж гроші.

Серед можливих альтернатив iPhone 17e експерти називають Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S25 FE, та Nothing Phone (4a) Pro, OnePlus 15R та навіть відновлений Samsung Galaxy S25. Детальніше про ці смартфони пише PhoneArena.

Google Pixel 10a

Бюджетний Pixel 10a коштує від 499 доларів, що на 100 доларів менше, ніж iPhone 17e. При цьому смартфон від Google отримав яскравіший дисплей з вищою частотою оновлення, більший акумулятор і трохи швидшу зарядку.

Своєю чергою iPhone 17e має швидший чипсет, підтримує бездротову зарядку MagSafe та магнітні аксесуари. Також варто враховувати, що обсяг пам’яті Pixel 10a починається від 128 ГБ, тоді як iPhone 17e пропонує мінімум 256 ГБ.

"Тим не менш, за ціною 499 доларів Pixel 10a — це чудова альтернатива iPhone 17e на Android", — вважають у виданні.

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE наразі є найновішою моделлю лінійки Fan Edition. Цей доступний флагман Samsung може похвалитися деякими функціями, яких бракує iPhone 17e.

За словами експертів, Galaxy S25 FE значно перевершує iPhone 17e за характеристиками камери. Смартфон Samsung також має великий 6,7-дюймовий AMOLED-екран, більший акумулятор та швидшу зарядку.

Однак варто враховувати, що Galaxy S25 FE не такий швидкий, як 17e, особливо в синтетичних тестах.

Nothing Phone (4a) Pro

При стартовій ціні в 499 доларів Nothing Phone (4a) Pro має унікальний дизайн, потрійну камеру з перископічним зум-об'єктивом, великий 6,83-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 144 Гц та акумулятор ємністю 5080 мАг.

"Одних лише цих характеристик достатньо, щоб кинути виклик деяким флагманам на ринку", — наголосили автори огляду.

Недоліком Phone (4a) Pro у порівнянні з iPhone 17e можна назвати повільніший процесор та коротший термін підтримки програмного забезпечення. Смартфон Phone (4a) Pro також отримав менший базовий обсяг пам'яті.

OnePlus 15R

OnePlus 15R вартістю від 699 доларів є дешевшою версією флагмана OnePlus 15. Експерти запевняють, що цей смартфон може зрівнятися з iPhone 17e майже в усіх аспектах.

Базовий обсяг пам'яті OnePlus 15R починається від 256 ГБ, як і в iPhone 17e. Серед переваг OnePlus — частота оновлення екрану та величезний кремній-вуглецевий елемент ємністю 7400 мАг, який заряджається зі швидкістю до 80 Вт.

Samsung Galaxy S25 (відновлений)

Як зазначають у виданні, вживаний Galaxy S25 подекуди можна купити дешевше, ніж новий iPhone 17e. Цей смартфон близький за розміром до iPhone 17e та є справжнім флагманом.

Основними перевагами Samsung Galaxy S25 є те, що він працює на передовому процесорі Snapdragon 8 Elite, оснащений потрійною камерою та матиме шість років підтримки програмного забезпечення.

