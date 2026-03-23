Дешевша альтернатива Samsung: експерти порадили смартфон з хорошими параметрами (фото, відео)

Компанія OnePlus незабаром випустить новий смартфон середнього класу OnePlus 15T, який може порадувати чудовими характеристиками.

Офіційний тизер OnePlus 15T вже з’явився на сторінці OnePlus Club у соціальній мережі X. Відео демонструє всі три кольори смартфона та деякі цікаві аксесуари.

Тизер OnePlus 15T

Судячи оприлюднених кадрів, OnePlus 15T вийде в зеленому, коричневому та білому кольорах. У верхній частині дисплея можна помітити круглий отвір для камери, а збоку пристрою — стандартні кнопки.

Компанія OnePlus також розповіла на Weibo про деякі магнітні аксесуари, які продаватимуться разом з OnePlus 15T. Йдеться про чохол та бездротовий зарядний пристрій, а також два варіанти вентилятора охолодження для геймерів.

Фото: OnePlus

В іншій публікації повідомляється, що OnePlus 15T працюватиме на флагманському процесорі Snapdragon 8 Ultra п'ятого покоління та буде підтримувати новітню технологію конденсації світла LUMO.

"Навіть при збільшенні зображення люди та сцени залишаються чіткими", — обіцяє OnePlus.

Що стосується інших характеристик камери OnePlus 15T, компанія наводить наступні дані:

50-мегапіксельний основний сенсор Sony Ultra Vision;

50-мегапіксельний 3,5-кратний оптичний перископний телеоб'єктив;

підтримка 7-кратного оптичного збільшення без втрат.

OnePlus 15T проти Galaxy S26

Як зазначають експерти порталу TechRadar, характеристики OnePlus 15T вказують на те, що цей смартфон середнього класу може кинути виклик найновішому флагманському смартфону Samsung.

"Все це звучить багатообіцяюче, і цілком можливо, що Samsung має про що турбуватися, враховуючи, що їхній Galaxy S26 нещодавно надійшов у продаж", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, раніше інсайдер стверджував, що OnePlus 15T може отримати підтримку магнітної бездротової зарядки Qi2.

Фокус також повідомляв, що камера майбутнього флагманського смартфона OnePlus 16 отримає суттєве оновлення.