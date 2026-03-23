Более дешевая альтернатива Samsung: эксперты посоветовали смартфон с хорошими параметрами (фото, видео)

Компания OnePlus вскоре выпустит новый смартфон среднего класса OnePlus 15T, который может порадовать превосходными характеристиками.

Официальный тизер OnePlus 15T уже появился на странице OnePlus Club в социальной сети X. Видео демонстрирует все три цвета смартфона и некоторые интересные аксессуары.

Тизер OnePlus 15T

Судя по обнародованным кадрам, OnePlus 15T выйдет в зеленом, коричневом и белом цветах. В верхней части дисплея можно заметить круглое отверстие для камеры, а сбоку устройства — стандартные кнопки.

Компания OnePlus также рассказала на Weibo о некоторых магнитных аксессуарах, которые будут продаваться вместе с OnePlus 15T. Речь идет о чехле и беспроводном зарядном устройстве, а также двух вариантах вентилятора охлаждения для геймеров.

Магнитные аксессуары OnePlus 15T Фото: OnePlus

В другой публикации сообщается, что OnePlus 15T будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Ultra пятого поколения и будет поддерживать новейшую технологию конденсации света LUMO.

"Даже при увеличении изображения люди и сцены остаются четкими", — обещает OnePlus.

Что касается других характеристик камеры OnePlus 15T, компания приводит следующие данные:

50-мегапиксельный основной сенсор Sony Ultra Vision;

50-мегапиксельный 3,5-кратный оптический перископический телеобъектив;

поддержка 7-кратного оптического увеличения без потерь.

OnePlus 15T против Galaxy S26

Как отмечают эксперты портала TechRadar, характеристики OnePlus 15T указывают на то, что этот смартфон среднего класса может бросить вызов новейшему флагманскому смартфону Samsung.

"Все это звучит многообещающе, и вполне возможно, что Samsung есть о чем беспокоиться, учитывая, что их Galaxy S26 недавно поступил в продажу", — отметили в издании.

Напомним, ранее инсайдер утверждал, что OnePlus 15T может получить поддержку магнитной беспроводной зарядки Qi2.

