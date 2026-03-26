Apple випустила iOS 26.4: топ-5 приємних нововведень для власників iPhone (фото)

Апдейт iOS 26.4 приносить не тільки виправлення помилок безпеки, а й додає низку корисних функцій.

Свіжа версія прошивки вже доступна для завантаження в меню налаштувань. Експерти з TechRadar вивчили нововведення і виділили п'ять найбільш значущих змін, які поліпшать користувацький досвід власників iPhone.

АІ-плейлисти та концерти в Apple Music

Стримінговий сервіс Apple Music отримав цікаві доповнення. Інструмент Playlist Playground (поки що доступний тільки в США) за допомогою штучного інтелекту генерує персоналізовані плейлисти на основі текстових запитів. Користувачеві достатньо написати, наприклад, "музика для ранкової кави" або "диско-хіти 70-х", і нейромережа створить добірку з 25 треків з унікальною назвою та обкладинкою.

Крім того, в додатку з'явилася функція "Концерти поблизу", яка відстежує виступи улюблених виконавців у вашому регіоні. Також інтерфейс альбомів і плейлистів став повноекранним, а додавати пісні тепер можна відразу в кілька списків відтворення одночасно.

Нові емодзі в iOS 26.4 Фото: macrumors.com

Нові емодзі

Відбулося поповнення в колекції емодзі для повідомлень. В iOS 26.4 додано вісім нових символів: балерина, нове здивоване обличчя, комічну хмару бійки, снігову людину, зсув ґрунту, косатку, скриню зі скарбами і тромбон. Також з'явилися модифікатори тону шкіри для емодзі з борцями і танцюристами в кролячих вухах.

ChatGPT і нові віджети в CarPlay

Автомобільна система CarPlay також отримала порцію нових фішок. Головна з них — інтеграція популярних ШІ-чат-ботів ChatGPT, Claude і Gemini. Ними можна керувати голосом, не відриваючи рук від керма. Варто зазначити, що чат-боти не мають доступу до функцій автомобіля або смартфона (за це, як і раніше, відповідає Siri), але можуть допомогти, якщо потрібно дізнатися корисні відомості про що-небудь у дорозі.

У CarPlay також з'явився віджет "Фонова музика" (Ambient Music) з тематичними плейлистами для розслаблення, сну або продуктивності. У коді бета-версії журналісти також знайшли згадки про можливу підтримку стримінгу з Apple TV на екрани автомобілів (тільки під час стоянки), але в релізній версії цієї функції поки немає.

Посилений захист від крадіжки

Функція Stolen Device Protection, що вперше з'явилася в iOS 17.3, тепер увімкнена за замовчуванням для всіх користувачів. Це налаштування забезпечує додатковий рівень безпеки, якщо iPhone перебуває далеко від знайомих місць (наприклад, удома або роботи).

Якщо функція активована, для виконання критично важливих дій, як-от зміна пароля від облікового запису Apple, знадобиться обов'язкова біометрична аутентифікація (Face ID або Touch ID). Для деяких змін також передбачена годинна затримка. Це не дасть змоги зловмисникам заволодіти вашим обліковим записом, навіть якщо вони знають PIN-код розблокування екрана.

Додаток "Здоров'я" з відстеженням часу відходу до сну Фото: macrumors.com

"Здоров'я"

Додаток "Здоров'я" (Health) отримав кілька невеликих, але корисних доповнень для моніторингу самопочуття. У розділі "Сон" з'явився індикатор "Середній час відходу до сну", який аналізує ваші звички за останні два тижні. А для користувачів зі США в розділ "Життєві показники" (Vitals) додали графік середньодобового рівня кисню в крові. Він відстежується за допомогою годинника Apple Watch.

