Асистент Siri на iPhone працюватиме по-новому: що відомо про масштабне оновлення

Apple готується поліпшити голосового помічника Siri. У прийдешній iOS 27 він навчиться взаємодіяти зі сторонніми ШІ-чатами, такими як Google Gemini або Claude від Anthropic.

Цей крок — частина глобального плану бренду зі скорочення відставання у сфері нейромереж від своїх конкурентів. Відкривши Siri для інших чат-ботів, компанія сподівається зробити свого асистента більш корисним і прибутковим, пише Bloomberg.

Що зміниться

Наразі Siri вміє перенаправляти складні запити тільки в ChatGPT, завдяки ексклюзивному партнерству з OpenAI. В iOS 27 з'явиться нова система "Розширень" (Extensions). Вона дасть змогу інтегрувати в Siri будь-який ШІ-чатбот, встановлений на iPhone з App Store. Це дасть кілька цікавих бонусів.

Користувачі зможуть самі вирішувати, до якої саме моделі звернутися з конкретним запитом прямо через інтерфейс Siri. У налаштуваннях з'явиться спеціальний розділ, де можна буде вмикати і вимикати доступні ШІ-сервіси, а також переходити в App Store для завантаження нових.

Це нововведення позбавить ChatGPT статусу ексклюзивного партнера Apple. Компанії більше не доведеться вести довгі переговори для інтеграції кожної нової нейромережі — розробники самі зможуть додавати підтримку Siri у свої додатки.

Поки незрозуміло, чи дозволить Apple підключатися абсолютно всім ШІ-додаткам (наприклад, Alexa від Amazon або Copilot від Microsoft), чи для цього знадобиться проходження спеціальної процедури схвалення.

Навіщо це Apple

Крім прагнення зробити Siri розумнішою, у Apple є і фінансовий інтерес. Інтегруючи сторонні ШІ-сервіси прямо в операційну систему, компанія зможе заробляти на них, отримуючи свою стандартну комісію (до 30%) з кожної платної підписки, оформленої через App Store.

Відкриття екосистеми Siri — лише частина масштабної ШІ-стратегії Apple. Раніше повідомлялося, що в iOS 27 Siri отримає абсолютно новий інтерфейс, окремий додаток і буде об'єднана з функцією пошуку Spotlight. Офіційний анонс цих функцій очікується на конференції для розробників WWDC, запланованій на 8 червня 2026 року.

