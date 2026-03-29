Ассистент Siri на iPhone будет работать иначе: что известно про масштабное обновление

Apple готовится улучшить голосового помощника Siri. В грядущей iOS 27 он научится взаимодействовать со сторонними ИИ-чатами, такими как Google Gemini или Claude от Anthropic.

Этот шаг — часть глобального плана бренда по сокращению отставания в сфере нейросетей от своих конкурентов. Открыв Siri для других чат-ботов, компания надеется сделать своего ассистента более полезным и прибыльным, пишет Bloomberg.

Что изменится

В настоящее время Siri умеет перенаправлять сложные запросы только в ChatGPT, благодаря эксклюзивному партнерству с OpenAI. В iOS 27 появится новая система "Расширений" (Extensions). Она позволит интегрировать в Siri любой ИИ-чатбот, установленный на iPhone из App Store. Это даст несколько интересных бонусов.

Пользователи смогут сами решать, к какой именно модели обратиться с конкретным запросом прямо через интерфейс Siri. В настройках появится специальный раздел, где можно будет включать и выключать доступные ИИ-сервисы, а также переходить в App Store для загрузки новых.

Это нововведение лишит ChatGPT статуса эксклюзивного партнера Apple. Компании больше не придется вести долгие переговоры для интеграции каждой новой нейросети — разработчики сами смогут добавлять поддержку Siri в свои приложения.

Пока неясно, разрешит ли Apple подключаться абсолютно всем ИИ-приложениям (например, Alexa от Amazon или Copilot от Microsoft) или для этого потребуется прохождение специальной процедуры одобрения.

Зачем это Apple

Помимо стремления сделать Siri умнее, у Apple есть и финансовый интерес. Интегрируя сторонние ИИ-сервисы прямо в операционную систему, компания сможет зарабатывать на них, получая свою стандартную комиссию (до 30%) с каждой платной подписки, оформленной через App Store.

Открытие экосистемы Siri — лишь часть масштабной ИИ-стратегии Apple. Ранее сообщалось, что в iOS 27 Siri получит совершенно новый интерфейс, отдельное приложение и будет объединена с функцией поиска Spotlight. Официальный анонс этих функций ожидается на конференции для разработчиков WWDC, намеченной на 8 июня 2026 года.

Ранее выяснилось, что Apple прекращает выпуск Mac Pro. Компания убрала из ассортимента свой некогда самый мощный и дорогой ПК — Mac Pro. Модели серии были флагманами бренда на протяжении 20 лет, но теперь уходят в прошлое.

Также Фокус сообщал про 5 смартфонов на Android, которые лучше купить вместо iPhone 17e. Apple недавно выпустила бюджетный iPhone 17e. В то же время некоторые смартфоны на Android предлагают аналогичные или лучшие характеристики примерно за те же деньги.