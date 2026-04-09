Эти смартфоны — хиты продаж: аналитики назвали топ-10 самых популярных гаджетов (фото)

Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире по итогам четвертого квартала 2025 года.

Результаты оказались интересными: ровно половину списка заняли гаджеты Apple. На долю этой десятки пришлось 23% всех мировых продаж, что говорит о доминировании нескольких ключевых игроков рынка, пишет Gizmochina.

Лидером стал iPhone 17 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от всех проданных в мире смартфонов. Следом за ним расположились iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Успех базовой модели аналитики связывают с долгожданными аппаратными улучшениями: увеличенным объемом оперативной памяти и экраном с высокой частотой обновления, что сделало смартфон гораздо более привлекательной покупкой.

Четвертое место занял прошлогодний iPhone 16, который, к слову, оказался единственным смартфоном, не покидавшим топ-10 на протяжении всего 2025 года. Более доступный iPhone 16e разместился на восьмой строчке.

Примечательно, что широко разрекламированный ультратонкий iPhone Air так и не смог пробиться в десятку лидеров, что подтверждает слухи о его слабых продажах.

Топ-10 самых популярных смартфонов в мире в четвертом квартале 2025 года Фото: Counterpoint Research

Компания Samsung заняла четыре места в рейтинге, но ее успех держится в основном на доступных моделях серии Galaxy A. Пятое, шестое и седьмое места достались "середнякам" Galaxy A56, Galaxy A36 и ультрабюджетному Galaxy A07 соответственно. Флагманский Galaxy S25 занял десятую, последнюю строчку рейтинга.

Единственным представителем китайских брендов в топ-10 стал ультрабюджетный Redmi A5 от Xiaomi, который занял девятое место. Этот результат типичен для последних лет, и Xiaomi стабильно удерживает позиции в сегменте ультрабюджетных устройств.

В целом список наглядно демонстрирует поляризацию рынка: в премиальном сегменте Apple впереди, в то время как Android-бренды (в первую очередь Samsung) собирают основную кассу за счет массовых продаж недорогих устройств.

Ранее эксперт сравнил камеры Vivo X300 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Смартфон Vivo X300 Ultra позиционируется как бескомпромиссный фотофлагман. Новинку протестировали и сравнили с популярным конкурентом iPhone 17 Pro Max.

Также Фокус писал, что iPhone 20 получит совершенно новый дизайн. К 20-летию своего самого популярного продукта компания Apple готовит масштабное обновление внешнего вида.