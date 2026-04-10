Компактность, флагманская мощь и батарея 7500 мАч: обзор OnePlus 15T (видео)

Новый OnePlus 15T интригует сочетанием миниатюрного корпуса и передовых характеристик. Пересказываем впечатления экспертов.

Журналисты Gizmochina протестировали аппарат, сравнив его с предшественниками и конкурентами.

Дизайн OnePlus 15T наследует черты 13T и флагманского OnePlus 15. Габариты смартфона составляют 150,56 х 71,82 х 8,35 мм при весе 194 грамма. По размерам он конкурирует с Galaxy S26 и Xiaomi 17. В плане материалов применяются алюминиевая рамка и задняя крышка из стекловолокна. Аппарат выпускается в белом, зеленом и коричневом цветах. Приятный бонус — защита от пыли и воды по максимальным стандартам IP68 и IP69K. Прежний оптический сканер отпечатков пальцев заменили на быстрый и точный ультразвуковой датчик.

Відео дня

Смартфон оснащен 6,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640х1216 пикселей. Матрица защищена стеклом OPPO CrystalShield. Главная особенность экрана — ультратонкие симметричные рамки толщиной всего 1,1 мм. Частота обновления выросла до 165 Гц, однако технология LTPO исчезла, поэтому динамическая регулировка вплоть до 1 Гц не поддерживается. Доступны только фиксированные значения 60, 90, 120, 144 и 165 Гц. Максимальная яркость в реальных условиях достигает 1400–1600 нит.

Параметры дисплея OnePlus 15T Фото: Gizmochina

Производительность и игры

Топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 работает в связке с 12 или 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra Pro и накопителем UFS 4.1 объемом от 256 ГБ до 1 ТБ.

Хотя в повседневных задачах смартфон работает молниеносно, стресс-тесты выявили проблему компактного корпуса — плохой отвод тепла. В базовых проектах вроде Genshin Impact аппарат держит стабильный фреймрейт. Но в более тяжелой Honkai: Star Rail система охлаждения не справляется. Во второй половине игровой сессии происходит сильный троттлинг (сброс частот), а температура корпуса приближается к 50°C, делая смартфон некомфортным для удержания.

Камеры и автономность

OnePlus 15T оснащен всего двумя тыльными камерами. Ультраширокоугольный модуль по-прежнему отсутствует:

Основная: 50 Мп (f/1.8) с оптической стабилизацией (OIS).

Телеобъектив: 50 Мп (f/2.8) с OIS и оптическим зумом 3,5х (фокусное расстояние 85 мм).

Фронтальная камера: 16 Мп.

Смартфон делает отличные кадры, а новый телевик решил проблему короткого фокуса, которая была в 13T. В системе присутствует фильтр "Master", имитирующий цветопередачу камер Hasselblad (официальное сотрудничество с брендом в этой модели не заявлено).

Емкость батареи была увеличена до рекордных для бренда 7500 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную. От комплектного блока питания батарея восполняет заряд от 0 до 59% за 30 минут, а полный цикл занимает менее часа. Автономность устройства признана одной из лучших среди компактных смартфонов.

OnePlus 15T на зарядке Фото: Gizmochina

Вердикт

OnePlus 15T — это мощный, удобный и долгоживущий аппарат, но с несколькими неприятными компромиссами. Главными минусами стали перегрев в требовательных играх, отсутствие широкоугольной камеры и использование устаревшего порта USB 2.0 (скорость передачи данных ограничена 480 Мбит/с).

Обзор OnePlus 15T

Кроме того, модель лишилась своего главного козыря — доступности. В Китае базовая версия оценивается в $625 (13T стоил от $469). Вдобавок официально устройство, к сожалению, продается только на внутреннем рынке КНР.

