Один из лучших недорогих планшетов Xiaomi: раскрыты детали про Redmi Pad 2 SE (фото)

Xiaomi готовит к выходу новый планшет Redmi Pad 2 SE. Устройство позиционируется как компактный и доступный вариант для повседневных задач.

Новинка дебютирует на внутреннем рынке Китая уже в апреле. О первых официальных тизерах устройства сообщает портал Gizmochina.

Планшет оснастят 9,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Этот размер считается оптимальным: гаджет не слишком громоздкий, но его площади достаточно для комфортного чтения и просмотра видео. По словам топ-менеджера Xiaomi Лу Вэйбина, гаджет получил матрицу с высокой частотой обновления и повышенным запасом яркости — характеристиками, которые стали стандартом для актуальных аппаратов бренда.

Дополнительное внимание производитель уделил безопасности для глаз. Дисплей Redmi Pad 2 SE прошел сертификацию независимой лаборатории TÜV Rheinland, что гарантирует защиту зрения и комфорт при длительной эксплуатации.

Официальный тизер Redmi Pad 2 SE Фото: Xiaomi

Несмотря на бюджетный статус, Pad 2 SE выделяется цельнометаллическим корпусом (unibody-дизайн). Использование металла не только повышает общую прочность конструкции, но и придает более премиальный внешний вид.

За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 7600 мАч. Производитель пока не раскрывает точных метрик энергопотребления, однако эксперты отмечают, что такой АКБ должно хватать на полный день умеренного использования.

Ожидается, что презентация Redmi Pad 2 SE пройдет в рамках крупного мероприятия Xiaomi до конца текущего месяца. Планшет покажут на одной сцене с другими громкими новинками компании: ноутбуком REDMI Book Pro 2026 и флагманским смартфоном K90 Max.

Полный список технических спецификаций и розничная цена планшета пока держатся в секрете.

