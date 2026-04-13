Потужніший і недорогий смартфон Xiaomi: представлений Redmi A7 Pro з ємною АКБ (фото)

Xiaomi показала перший "Pro-смартфон" в ультрабюджетній лінійці — Redmi A7 Pro 5G. Ємний акумулятор, великий дисплей і функції ШІ — серед особливостей новинки.

Про технічні характеристики та вартість апарату повідомляє Fonearena.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю HD+ (1600x720 пікселів). Матриця підтримує частоту оновлення 120 Гц, частоту дискретизації торкань 240 Гц і пікову яскравість 800 ніт. Технологія Wet Touch 2.0 зберігає реакцію дисплея на вологі або брудні пальці. Впроваджено затемнення DC dimming і отримано три сертифікати TÜV Rheinland для захисту зору. Товщина корпусу становить 8,15 мм при вазі 210 грамів. Доступні три кольори: чорний, блакитний і помаранчевий. Для розблокування використовується бічний сканер відбитків пальців.

За продуктивність відповідає 6-нанометровий восьмиядерний процесор UNISOC T8300 з частотою 2,2 ГГц і графікою Mali-G57. Гаджет має 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X з можливістю віртуального розширення ще на 8 ГБ. Вбудований накопичувач UFS 2.2 пропонується у версіях на 64 або 128 ГБ. Підтримується встановлення карт microSD об'ємом до 2 ТБ.

Redmi A7 Pro 5G працює під управлінням ОС Android 16 з інтерфейсом HyperOS 3. Виробник гарантує 4 роки оновлень операційної системи і 6 років випуску патчів безпеки. У платформу інтегровані сервіси Google Gemini, функція пошуку Circle to Search та інтерактивна панель багатозадачності Hyper Island.

Redmi A7 Pro 5G Фото: Xiaomi

На задній панелі встановлена основна камера на 32 Мп (f/2.0) з підтримкою форматів HDR+ і нічного режиму. Фронтальний сенсор отримав роздільну здатність 8 Мп (f/2.0). Для фотографій передбачені функції автозаміни неба AI Sky і сканування документів Document Mode.

Акумулятор ємністю 6300 мАг підтримує зарядку потужністю 15 Вт і реверсивну дротову передачу енергії на 7,5 Вт. Батарея розрахована на 1000 циклів заряджання. Компанія заявляє, що через 4 роки використання елемент живлення збереже понад 80% своєї первісної ємності.

Продажі смартфона почнуться 15 квітня. Базова конфігурація апарату (4/64 ГБ) обійдеться покупцям приблизно в 123 долари (близько 5290 грн). Топова версія (4/128 ГБ) оцінена орієнтовно в 134 долари (близько 5750 грн).

