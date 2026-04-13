Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Потужніший і недорогий смартфон Xiaomi: представлений Redmi A7 Pro з ємною АКБ (фото)

Redmi A7 Pro 5G смартфон
Redmi A7 Pro 5G | Фото: Xiaomi

Xiaomi показала перший "Pro-смартфон" в ультрабюджетній лінійці — Redmi A7 Pro 5G. Ємний акумулятор, великий дисплей і функції ШІ — серед особливостей новинки.

Про технічні характеристики та вартість апарату повідомляє Fonearena.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю HD+ (1600x720 пікселів). Матриця підтримує частоту оновлення 120 Гц, частоту дискретизації торкань 240 Гц і пікову яскравість 800 ніт. Технологія Wet Touch 2.0 зберігає реакцію дисплея на вологі або брудні пальці. Впроваджено затемнення DC dimming і отримано три сертифікати TÜV Rheinland для захисту зору. Товщина корпусу становить 8,15 мм при вазі 210 грамів. Доступні три кольори: чорний, блакитний і помаранчевий. Для розблокування використовується бічний сканер відбитків пальців.

Відео дня

За продуктивність відповідає 6-нанометровий восьмиядерний процесор UNISOC T8300 з частотою 2,2 ГГц і графікою Mali-G57. Гаджет має 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X з можливістю віртуального розширення ще на 8 ГБ. Вбудований накопичувач UFS 2.2 пропонується у версіях на 64 або 128 ГБ. Підтримується встановлення карт microSD об'ємом до 2 ТБ.

Redmi A7 Pro 5G працює під управлінням ОС Android 16 з інтерфейсом HyperOS 3. Виробник гарантує 4 роки оновлень операційної системи і 6 років випуску патчів безпеки. У платформу інтегровані сервіси Google Gemini, функція пошуку Circle to Search та інтерактивна панель багатозадачності Hyper Island.

Redmi A7 Pro 5G смартфон
Головні особливості Redmi A7 Pro 5G Redmi A7 Pro 5G
Фото: Xiaomi

На задній панелі встановлена основна камера на 32 Мп (f/2.0) з підтримкою форматів HDR+ і нічного режиму. Фронтальний сенсор отримав роздільну здатність 8 Мп (f/2.0). Для фотографій передбачені функції автозаміни неба AI Sky і сканування документів Document Mode.

Акумулятор ємністю 6300 мАг підтримує зарядку потужністю 15 Вт і реверсивну дротову передачу енергії на 7,5 Вт. Батарея розрахована на 1000 циклів заряджання. Компанія заявляє, що через 4 роки використання елемент живлення збереже понад 80% своєї первісної ємності.

Продажі смартфона почнуться 15 квітня. Базова конфігурація апарату (4/64 ГБ) обійдеться покупцям приблизно в 123 долари (близько 5290 грн). Топова версія (4/128 ГБ) оцінена орієнтовно в 134 долари (близько 5750 грн).

